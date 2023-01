Esparza dice que UPN "es la única alternativa" y abre la puerta a los votantes del PP, Cs y "decepcionados" con el PSN

Critica la "cocina" de la encuesta presentada por el PSN, que da 14 escaños a UPN, "que va más allá incluso que Tezanos"



PAMPLONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que "UPN es la única alternativa a Sánchez, Chivite y EH Bildu" y ha abierto la puerta de la formación a los votantes del PP, partido que en Navarra "no tiene la fuerza ni la va a tener"; de Ciudadanos y a los "decepcionados" con el PSN.

En su intervención en el Consejo Político del partido, el dirigente regionalista ha afirmado que "es evidente que Navarra ya no es lo que era" ya que con los dos últimos gobiernos "que han estado en manos de Bildu, hemos dejado de ser el puntal de España". Por eso, ha incidido en la necesidad de "cambiar el actual Gobierno de Navarra".

Ha asegurado que en las próximas elecciones "solo va a haber dos opciones", un gobierno del PSN y EH Bildu o uno con UPN. "Ningún otro partido del centro derecha tiene la fuerza y el apoyo suficientes para presidir Navarra", ha remarcado Esparza, que ha afirmado que "UPN es la única alternativa a Sánchez, Chivite y EH Bildu".

Por ello, ha asegurado que "votando a UPN se abre una oportunidad para cambiar al actual Gobierno de Navarra", mientras que "votando a otros, se estará haciendo un gran favor a los socialistas y a los abertzales". Así, ha abierto las puertas de la formación a los votantes "descontentos" con el actual Gobierno, al votante del PP, que en Navarra "no tiene la fuerza suficiente ni la va a tener"; al de Ciudadanos porque "no va a tener representación en el próximo Parlamento de Navarra", y a las personas que se abstuvieron en los anteriores comicios. También a quienes votaron al PSN en 2019 y "se han sentido engañados y decepcionados".

Javier Esparza ha sido muy crítico con dirigentes que "han pisado muy poco esta tierra y no la conocen", que parecen considerar a UPN "un partido de segunda" y que "nos atacan y mienten sobre nosotros un día sí y otro también". Ha reprochado la "mentira y la deslealtad" de quienes "han llegado a decir que UPN está buscando un pacto con el PSN y con Bildu", algo que ha calificado de "marcianada". "UPN no es el enemigo, yo les pido que no se sigan confundiendo y que se preocupen menos de UPN y más del futuro de Navarra y de lo que entre todos tenemos que hacer para cambiar a este Gobierno", ha subrayado.

Esparza ha puesto en valor el "hecho diferenciador" de UPN sobre el resto de formaciones al ser "el único partido que toma sus decisiones en Navarra, priorizando a los navarros y a las navarras". Frente a ello, ha indicado que el PP "tiene como prioridad gobernar España y Navarra le importa poco porque su objetivo es otro", y el PSOE "ha dejado que EH Bildu tenga las llaves de Navarra y marque a Chivite las políticas". Por su parte, Ciudadanos y VOX "responden a lo que les digan desde Madrid", en el caso del último, además, "abogando por la desaparición de la foralidad de Navarra".

De Geroa Bai ha dicho que "responde a los intereses que se determinan en Bilbao"; EH Bildu "obedece a Arnaldo Otegi", mientras que Podemos e I-E "siguen a pies juntillas lo que les dicen sus líderes en Madrid". "Todos los partidos tienen deslocalizada la toma de decisión y responden a otros intereses", excepto UPN, ha recalcado.

"Navarra es pequeña, y les interesa poco", ha criticado Esparza, que ha afirmado que "siempre han sido rácanos para ayudar a Navarra" y "su intereses" están en otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Madrid o Andalucía porque "les aportan más diputados". Así, ha puesto como ejemplo que "el PSOE se descuelga ahora con la opción de la Y Vasca por Vitoria para ahorrarse 1.000 millones de euros" o la "traición" del PP a UPN en la votación de la reforma laboral "porque le iban mal las encuestas en Castilla y León y quería dar un golpe encima de la mesa tumbándola, aunque fuera siendo desleal con UPN".

El presidente de UPN ha pedido a los representantes del Consejo Político que "no dediquéis tiempo a entrar en discusiones vacías ni a entrar en el barro al que nos quieren llevar", pero sí a "defender nuestro partido" y "desmontar todas las mentiras que se están trasladando" con el objetivo de "hacernos daño a nosotros pero también de hacer daño a Navarra". "No les importa Navarra, les importa alcanzar o mantener el Gobierno de España y está visto que para ello vale todo", ha reprochado.

Esparza se ha referido, también, a la encuesta presentada este mismo viernes por el PSN, que da 14 escaños a UPN, 13 a los socialistas y 8 a EH Bildu. Un sondeo que "sale de la cocina de Félix Taberna", asesor de María Chivite, que "va incluso más allá que Tezanos". "En toda España, PSOE y Podemos bajan, aquí suben. En toda España, el centro derecha sube, aquí baja", ha señalado. Datos, ha replicado, que "nada tienen que ver" con la encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo "en la que UPN obtendría 17-18 escaños y el PSN 9" o la realizada por Cies, "en la que UPN obtendría 16-17 y el PSN 9-10". "Encuestas en ambos casos que no están cocinadas por partidos políticos", ha añadido.