Esparza exige a Chivite que "no permita que Navarra sea peor tratada que Euskadi por Pedro Sánchez"

PAMPLONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS9

El presidente de UPN y portavoz parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, ha exigido a María Chivite que "no permita que Navarra sea peor tratada que Euskadi por parte de Pedro Sánchez". Esparza se ha manifestado así tras conocer el acuerdo para el límite de déficit acordado hoy por Urkullu para el País Vasco (un 2,6%) - , que contrasta con el que cerró Chivite el pasado miércoles para Navarra (un 2,3%).

Javier Esparza ha explicado, en un comunicado, que "a diferencia de lo que ha conseguido Urkullu, el Gobierno de Navarra no ha sido capaz de cerrar un acuerdo que cubra ni tan siquiera el límite inferior de la horquilla planteada por la AIREF en términos de déficit".

Para Esparza, "eso contrasta llamativamente con lo pactado por el País Vasco, cuyo Gobierno ha anunciado hoy un acuerdo en el límite superior de la horquilla estimada por la AIREF, esto es, un 2,6%, dato sobre el que las autoridades vascas se han mostrado satisfechas y convencidas de que contarán con los recursos necesarios para la gestión de sus cuentas".

"Ayer ya manifesté que para valorar el acuerdo de Navarra en su justa medida, teníamos que conocer qué es lo que iba a pasar en otros ámbitos, entre ellos, la negociación con el País Vasco", ha recordado.

Esparza ha manifestado que "el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Navarra no solo no llega al mínimo que necesitamos según las previsiones". "Ni siquiera llega a lo acordado por la Comunidad Autónoma Vasca que, con un régimen similar, preveía menores necesidades. Estamos ante un acuerdo decepcionante, fruto de una negociación blanda que hace dudar de las prioridades con las que trabaja el Gobierno liderado por el PSN en Navarra, cuyo objetivo principal está claro que no son los navarros, sino el seguidismo a Pedro Sánchez", ha añadido.

"Tras lo conocido hoy, es evidente que Chivite no está cumpliendo como presidenta en uno de los ámbitos más relevantes de su cargo y en el que no debería dudar ni escatimar esfuerzos: la defensa del autogobierno de Navarra en materia de competencias económicas y financieras", ha expuesto el presidente de UPN y portavoz parlamentario de Navarra Suma.

Según ha comentado, "el actual escenario económico de Navarra, con los datos tan dramáticos de empleo y de caída de PIB conocidos hoy mismo y que van a tener una repercusión negativa muy importante en los ciudadanos, exige que María Chivite sea capaz de liderar una negociación justa con la realidad económica y social de la Comunidad foral y de momento no está siendo así. Yo le pido que alce la voz y que defienda los intereses de Navarra porque nos jugamos todos mucho".