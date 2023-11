Esparza llama a la unión ante el congreso de UPN y dice que el partido debe ser "útil" para que EH Bildu "no mande"

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha defendido este domingo que el partido regionalista debe llegar "unido" al congreso que celebrará en primavera y tiene que salir de él "más unido, porque la división solo va a beneficiar a nuestros adversarios".

Esparza, que ha intervenido en el Día del Partido, organizado en Tafalla con participación de unos 700 afiliados, ha repetido en varias ocasiones durante su discurso que UPN debe ser un partido "útil", útil para que "EH Bildu no mande en Navarra o para que mande lo menos posible". "Es el mejor servicio que le podemos prestar a Navarra, que EH Bildu deje de tomar decisiones", ha subrayado durante el acto, que tenía como lema 'Líderes en Navarra. Útiles para mejorar'.

Javier Esparza ha indicado que "ojalá le podamos quitar toda la relevancia a EH Bildu, pero si no, le quitaremos la que podamos". "Todo lo que podamos quitarle será bueno para Navarra. Ser útiles nos hará crecer. Difícilmente seguiremos liderando la sociedad navarra si no somos un partido útil para Navarra", ha indicado, asegurando que "nuestra única línea roja se llama EH Bildu"

El presidente de UPN ha señalado que este es uno de los temas sobre el que tendrá que debatir el partido en el próximo congreso, "en el que tendremos que hablar de proyecto y de estrategia, de ideas". "Es un congreso al que tenemos que llegar unidos y del que tenemos que salir más unidos porque la división solo va a beneficiar a nuestros adversarios", ha afirmado.

Tras ello, Javier Esparza ha subrayado que UPN "necesita tranquilidad y sosiego para tomar decisiones, es momento de aprovechar toda la experiencia acumulada y ponerla al servicio de nuestro partido". "Son tiempos complejos que necesitan análisis, que necesitan una visión global para crecer como formación política", ha señalado.

El presidente de UPN ha afirmado que "congresos hemos tenido mucho, siempre hemos salido adelante, y tengo confianza plena en que en este también saldremos adelante".

Javier Esparza ha indicado que el congreso se va a celebrar en "un contexto político movedizo, incierto, no sabemos qué pasará, pero UPN está preparado para afrontar cualquier escenario, para ser útiles y apoyar, y también para ser contundentes si se arremete contra nosotros". "UPN va a escuchar a la sociedad navarra y actuará en consecuencia como el gran partido que es", ha añadido.

Además, mencionando a Jesús Aizpún, uno de los fundadores de UPN, ha asegurado que "Navarra va a seguir en pie, va a seguir siendo foral y española", idea a lo que ha agregado que "UPN también va a seguir en pie con más fuerza y liderazgo que nunca".

Durante su intervención, Javier Esparza ha considerado que "el actual ciclo político en Navarra se inició el día que el PSN decidió cruzar la raya roja de los acuerdos con EH Bildu" y ha indicado que "si hay alguien que lo ha pasado mal con todo lo que ha sucedido, he sido yo, por lo que ha representado a nivel personal, como presidente de UPN y como candidato que ha ganado todas las elecciones las que se ha presentado".

"Lo hemos intentado con diferentes fórmulas, con Navarra Suma, con UPN en solitario, hemos ofrecido al PSN todo tipo de acuerdos de gobernabilidad, también a Geroa Bai, pero siempre se nos ha dicho que no". "¿Hemos hecho bien las cosas en términos generales? Diría que sí. ¿Se podrían haber hecho mejor? Seguro que sí. ¿Hubiera cambiado la suma de mayorías para que UPN estuviera en el Gobierno? Rotundamente no. Sistemáticamente nos hemos encontrado con el no de lo socialistas y la consolidación del acuerdo entre el PSN y EH Bildu", ha asegurado.

Esparza ha señalado que "en estos años, además de las alianzas entre los partidos políticos, ha cambiado la sociedad navarra, y no es la sociedad la que se tiene que adaptar a UPN, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la sociedad". "Eso sí, no por ello UPN tiene que renunciar a sus señas de identidad", ha destacado.

El presidente de los regionalistas ha afirmado que UPN "tiene que ser un partido foralista y constitucionalista, el partido que defiende Navarra como Comunidad foral, diferenciada y parte esencial de España, un partido con voz propia tanto en Navarra como en Madrid, y con libertada para votar lo que estime conveniente en cada momento".

Además, ha subrayado que UPN debe ser "útil, desde la oposición o desde los Gobiernos municipales que lideramos, haciendo propuestas, defendiendo nuestros principios, escuchando a la gente".

Por otro lado, Javier Esparza ha sido muy crítico con los acuerdos que ha alcanzado el PSOE para la formación de Gobierno en España y, en concreto, con la amnistía. "Estamos todos escandalizados con el atropello de Pedro Sánchez al Estado de Derecho y la división de poderes, todo porque le faltaban un puñado de votos para ser presidente del Gobierno. Antes del 23 de julio Pedro Sánchez y el PSOE decían que la amnistía no tenía cabida en la Constitución española, pero mintieron", ha censurado.

Además, ha dicho que le "inquieta el acuerdo con EH Bildu, que los adalides de la transparencia no quieren contar ni a la sociedad española ni a la sociedad navarra". "El PSOE ha elegido a qué compañeros de viaje quiere tener, a todos los que odian a España, a los que no quieren formar parte de un proyecto común", ha afirmado.

Javier Esparza ha asegurado que en UPN "vamos a seguir diciendo lo que creemos y vamos a defender con más firmeza que nunca los principios y los valores que siempre hemos defendido y que están en el ADN de UPN". "Que los socialistas lo tengan claro, no nos van a callar", ha señalado.