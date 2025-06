Esparza (UPN) pregunta al PSN "qué quiere esconder" para rechazar la comisión de investigación sobre Belate

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha criticado este jueves que el PSN se oponga a la creación de una comisión de investigación sobre las obras de los túneles de Belate, después de que la Guardia Civil haya registrado la sede de una de las empresas adjudicatarias y varios medios de comunicación hayan informado de una grabación intervenida por la UCO de la Guardia Civil que presuntamente implicaría al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas.

En declaraciones a los medios, Esparza se ha preguntado "por qué" los socialistas rechazan esta comisión. "¿A qué tienen miedo? ¿Qué quieren esconder? Porque después de la adjudicación de las obras de los túneles de Belate todavía hay muchísimas cuestiones que clarificar", ha señalado.

Esparza ha explicado que UPN se presentará como acusación en el Tribunal Supremo y ha registrado la solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra y la comparecencia urgente de la presidenta María Chivite.

Así, el portavoz de UPN ha afirmado que en relación con la adjudicación de los túneles de Belate "se nos ocultó información; se ocultaron correos electrónicos que cuando los solicitamos al Gobierno no se nos enviaron; la documentación cuando la solicitábamos o no estaba o se colgaba en el Portal de Transparencia a posteriori; se nombró presidente de la mesa de contratación a una persona con 73 años, yo no conozco un funcionario que tenga 73 años en la Administración Navarra". "Esa persona en el proceso de adjudicación resultó ser determinante. Con su puntuación decidió a quién se le adjudicaba la obra de Belate", ha afirmado.

También ha señalado que "los miembros de la mesa de contratación, el secretario, los miembros jurídicos de la mesa, manifestaron en votos particulares que había posibles irregularidades y posibles ilegalidades". "Propusieron alternativas para darle una solución a este proceso de adjudicación. Pidieron que la puntuación que hacía el presidente, esa persona de 73 años, se apartara y fuera sustituido por su suplente. Y se dijo que no. ¿Por qué se dijo que no? Dieron alternativas. Se dijo a todo que no. Y se adjudicó por el director general de Cohesión Territorial, en una decisión que ningún Gobierno en su sano juicio hubiera tomado", ha indicado.

Javier Esparza ha insistido en esa línea para decir que "ningún Gobierno, si no hay otros motivos, hubiera adjudicado las obras de Belate, 76 millones de euros, en estas condiciones".

El portavoz de UPN ha explicado que "en ese contexto pedimos que viniera el secretario de la mesa de contratación a comparecer a este parlamento, y se nos dijo que no, no dejaron que viniera, él quería venir, un funcionario público, un funcionario de la Administración foral, quería venir a dar explicaciones, nos lo solicitó y todos los grupos que apoyan al Gobierno se opusieron". "Pedimos en una moción que la Junta de Contratación Pública de Navarra, que son expertos en contratación pública, revisara el procedimiento. Y todos los grupos que apoyan al Gobierno se opusieron. ¿Qué están tapando? Porque si no, no hay ninguna otra explicación. Hubiera sido mejor para todos que se hubiera analizado, que se hubiera revisado, que se hubieran clarificado todas las dudas. Pero no se ha querido", ha criticado.

Así, Javier Esparza ha afirmado que "ahora nos encontramos con una adjudicación, la mayor obra pública que se adjudica en Navarra en los diez últimos años, y con una situación que sobrevuela de fondo". "Todos sabemos quién manda Navarra en los últimos seis años. Se llama Santos Cerdán, no se llama María Chivite. María Chivite preside Navarra pero quien manda es Santos Cerdán. Eso lo saben ustedes y lo sabemos nosotros. Lo sabemos todos en esta tierra. Y hoy hemos conocido por todos los medios nacionales y también locales que hay unas grabaciones donde se vincula a Santos Cerdán con comisiones, comisiones a cuenta de adjudicaciones de obra pública", ha destacado.

El portavoz de UPN ha añadido que la UCO registró el martes la sede de una de las empresas adjudicatarias de las obras de Belate, "una empresa que no sabemos a qué se dedica, que no sabemos qué pinta en esa adjudicación". "Y el jefe de delitos económicos de la UCO vino a Pamplona a hacer ese registro. ¿Puede asegurar el Gobierno de Navarra, puede asegurar María Chivite que la adjudicación de Belate no es una de esas obras que según parece están en esas grabaciones en las que Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán manifiestan que no les han pagado lo que les tenían que pagar, no les han dado lo acordado?. Hablan de obras públicas, hablan de carreteras. Eso es lo que está hoy en los medios. Y tenemos una adjudicación en Navarra que es total y absolutamente excepcional", ha señalado.

Javier Esparza ha considerado que "hubiera sido mucho mejor para todos, empezando por el propio Gobierno, por la propia presidenta de la Comunidad y también por la sociedad navarra, que se hubiera revisado cuando lo dijimos".

Por otro lado, Esparza ha señalado que escuchar a los socios del Gobierno de Navarra "hablar en los términos en los que están hablando, protegiendo y evitando que se esclarezca todo lo que se tiene que esclarecer, creo que también los hace cómplices". "Ellos sabrán. UPN votaba que sí a las comisiones de investigación. ¿Por qué van a votar que no a las comisiones de investigación? ¿Qué quieren tapar? ¿Qué problema hay en que venga aquí a comparecer el secretario de la mesa de contratación? ¿Qué problema hay en que venga esa persona que presidió la mesa de contratación? ¿Qué problema hay en que vengan otros?", ha planteado Esparza, para preguntarse igualmente "qué problema hay en que venga María Chivite y me responda, porque el otro día se lo pregunté y no respondió", quién le presento al dueño de la empresa registrada por la UCO en Pamplona.

Esparza ha afirmado que Chivite "se reúne en cuatro ocasiones, a solas", con el propietario de esta empresa. "Ese señor se reunió con el vicepresidente del Gobierno en tres ocasiones y se reunió con otro consejero en tres ocasiones. Debe ser alguien muy importante en esta comunidad, porque si no, no se explica. Y después de todo esto termina ocurriendo lo que acabo de relatar. Nosotros queremos luz y taquígrafos. Queremos que la sociedad navarra esté tranquila. Y queremos que se esclarezca todo, que no quede ninguna duda. Y hoy existen muchas dudas, demasiadas dudas, en la mayor adjudicación de obra pública de los últimos diez años", ha señalado.