La espera para recibir atención médica, queja más frecuente registrada en el Defensor del Pueblo en materia de salud

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha explicado que el motivo de queja más frecuente en materia de salud recibida en los últimos años en la institución está relacionado con el tiempo de espera a la hora de recibir atención sanitaria.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por EH Bildu, Vera ha presentado el informe realizado por la institución con recomendaciones, sugerencias, sugerencias normativas y recordatorio de deberes legales formuladas al Departamento de Salud.

"No es mi intención en ningún caso incidir con opiniones políticas en el debate legislativo abierto con la futura modificación de la ley foral de Salud", ha indicado Vera, que ha añadido que "se trata de recoger los principales pronunciamientos de esta institución dirigidos al Departamento de Salud con objeto de las quejas ciudadanas o las actuaciones de oficio".

En concreto, se ha hecho un compendio de 21 ítems que contienen un total de 48 resoluciones, ya sean recomendaciones, sugerencias o recordatorios que responden a 52 quejas y a 8 actuaciones de oficio. En lo temporal, se han priorizado los pronunciamientos emitidos en los tres últimos años, "si bien se han recogido también algunas resoluciones anteriores, ya sea por su relación con otros pronunciamientos más recientes o por entender que pueden ser relevantes para el objetivo que se pretende".

"El motivo de queja más frecuente en materia de salud lo constituyen las esperas para recibir atención sanitaria. En muchas ocasiones, el mero hecho de abrir la investigación hace que la administración reaccione y programe la atención que corresponda, no siendo necesario llegar a dictar una resolución. En la medida en que esto no sea así, la institución se ve en la obligación de resolver a favor de las personas que han solicitado su amparo", ha subrayado.

También son frecuentes las quejas relacionadas con el funcionamiento de los centros de salud de atención primaria, "tanto por cuestiones puntuales como estructurales", la "escasez" de personal sanitario, especialmente de médicos y pediatras, las "dificultades para obtener citas con la celeridad que sería deseable" o la atención por personal administrativo "en supuestos en los que a juicio de los interesados se requiere atención facultativa".

En tercer lugar, ha mencionado el derecho a la libre elección de médico y derecho a la segunda opinión, seguido del derecho a presentar reclamaciones "y evidentemente a que sean respondidas", del acceso a la historia clínica y a la protección de datos, y de la reproducción asistida. En este último apartado, la institución está reclamando que el límite de cuarenta años no se aplique "a rajatabla". "Vemos cómo va evolucionando la edad de las madres y nos parece que se puede avanzar un poquito más, sobre todo en aquellos casos en los que a alguien le pilla los cuarenta años cuando está a falta del tercer intento", ha dicho.

Vera ha confiado en que el informe "pueda resultar de interés" a los parlamentarios. "Les deseo éxito en la elaboración de la nueva ley foral y ojalá sea fruto del mayor consenso posible, tratándose de una materia tan sensible", ha indicado.

Por parte de UPN, Leticia San Martín ha remarcado que el sistema sanitario navarro "tiene un problema muy grande de gestión que no se soluciona ni con más dinero, ni se va a solucionar con una ley foral de salud si no se pasa a gestionar mejor". "¿La nueva ley foral de salud ayudará? Por supuesto. ¿Es necesaria? Por supuesto. Pero no va a solucionar muchos de los problemas que salen en este informe", ha advertido San Martín, que ha esperado que las recomendaciones "sean tomadas a bien por el Departamento de Salud".

Maite Esporrín, del PSN, ha destacado la "alta calidad" del sistema sanitario navarro, ya que en comparación con "todos los miles de personas que son atendidos cada año", las quejas "no digo que no sean importantes, que lo son y hay que darles la trascendencia que tienen". "Reconocemos las posibilidades de mejora y sabemos perfectamente cuáles son los déficits, pero tampoco por eso tenemos que fustigarnos de tal manera que parece que es todo un desastre", ha dicho.

En nombre de EH Bildu, Txomin González ha apuntado que con la solicitud de comparecencia "lo que pretendemos es conocer los principales posicionamientos de la institución dirigidos al Departamento de Salud señalando las deficiencias de la legislación, no tanto de la prestación de servicios sanitarios", para que sean "tomados en consideración" en la tramitación del proyecto legislativo.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha comentado que aunque el informe "no es algo representativo, no es un estudio que se haya hecho 'ex profeso'" sino que es "una mirada retrospectiva a lo que la ciudadanía ha ido demandando", ha considerado que sí es un documento "a tener en cuenta" en la elaboración de la futura ley" porque "sondea las preocupaciones ciudadanas".

Desde el PPN, Irene Royo ha subrayado que "todas las aportaciones nos parecen muy valiosas de cara a la futura ley que se está preparando", si bien el desarrollo de una nueva norma "no era una opción que nosotros defendíamos". "Entendíamos que no era necesaria una nueva ley, sino profundizar en la que ya teníamos y hacer cambios normativos de otra índole y desde luego cambios organizativos", ha remarcado.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha considerado que la futura ley de salud "debe beber de muchas fuentes, y su informe puede ser o debe ser una de ellas", y ha apostado por "analizar cómo cada una de las medidas" propuestas "puede encajar en la nueva ley". "Estamos a la espera de ese análisis por parte del Departamento y la devolución que haga con la valoración de las distintas aportaciones presentadas", ha dicho.

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha afirmado que las listas de espera son "insufribles" y que la futura ley foral de salud no va a ser la "solución integral", sino que "lo que hace falta es una buena gestión". "Se dice siempre que con la salud no se juega y que el tiempo es oro. Y en este caso, oro es igual a vida. Y es el primer derecho fundamental que tienen los ciudadanos", ha señalado.