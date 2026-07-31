Estabilizado un incendio forestal en Caparroso

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han estabilizado este viernes un incendio forestal declarado en Caparroso. El fuego se ha originado en una zona de arbolado cercana al pueblo, al lado del depósito de agua. No ha habido personas afectadas.

El aviso por el incendio se ha dado a las 20.29 horas. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Peralta,Tafalla y Estella, brigada helitransportada, dos helicópteros, Guarderío de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil, según ha informado el 112 Sos Navarra

El incendio se ha dado por estabilizado a las 21 horas.