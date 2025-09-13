Estabilizado un incendio de vegetación en Armañanzas

Un camión de Bomberos en el incendio que se declaró el pasado fin de semana en Urraúl Alto. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han estabilizado este sábado un incendio de vegetación que se ha declarado en Armañanzas, en el camino de Bargota, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El fuego se ha declarado sobre las 13.24 horas y se ha estabilizado a las 15 horas. Afecta a una zona de rastrojo y olivar.

Han sido movilizados bomberos de Estella y de Lodosa, Brigada Helitransportada, helicóptero del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Minsisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.