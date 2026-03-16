Establecidos los servicios mínimos del transporte urbano de Tudela durante la huelga general del 17 de marzo

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha dado a conocer este lunes los servicios mínimos del transporte urbano de Tudela establecidos con motivo de la huelga general de este martes, 17 de marzo.

Según han informado en un comunicado, en la Línea Roja (Línea Hospital), Línea Amarilla (Línea Hospital) y Líneas Escolares todos los servicios se prestarán con normalidad.

En la Línea Verde se prestará el 50% de los servicios, favoreciendo los transbordos con las líneas del Hospital. Los horarios de los servicios mínimos serán de 08 a 10.30 horas y de 12.30 a 16.30 horas.

En la Línea Azul también se prestará el 50% de los servicios, favoreciendo los transbordos con las líneas del Hospital, aunque en este caso los horarios serán de 05.15 a 10.20 horas y de 12.50 a 17.10 horas.