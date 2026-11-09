Establecidos los servicios mínimos del TUC ante la huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre

Archivo - Un autobús urbano por las calles de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la huelga general convocada por diversas organizaciones sindicales para el miércoles 11 de noviembre y atendiendo a la Orden Foral 121E/2026, se establecen los servicios mínimos en el servicio del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona que serán del 60% en hora punta (6 a 9.30; 13 a 15.30 y 17 a 20.30 horas) y el 40% en hora valle (9.30 a 13; 15.30 a 17 y 20.30 a 22.30 horaa) respecto al servicio de transporte normal en día laborable.

Asimismo, en los momentos en los que se pase de hora punta a hora valle (9.30, 15.30 y 20.30 horas), se deberá respetar el servicio a las personas usuarias que viajan en el autobús, debiendo seguir el trayecto hasta la cabecera siguiente mientras queden personas por bajar y parando en las paradas que lo soliciten para, posteriormente y una vez el autobús esté vacío, retirarse a las cocheras, según ha explicado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

En el servicio nocturno, las líneas con frecuencia igual o superior a 60 minutos no se modifican, las líneas con frecuencia inferior o igual a 20 minutos pasarán a 30 minutos, y el resto pasarán a una frecuencia de 60 minutos.

Los detalles del servicio podrán consultarse en las villavesas y en la página web del Transporte Urbano www.tuvillavesa.es.