Establecidos los servicios mínimos del TUC ante la huelga general convocada para el próximo martes

Archivo - Imagen de un autobús urbano circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la huelga general convocada por diversas organizaciones sindicales para el próximo martes, 17 de marzo, y atendiendo a la Orden Foral 17E/2026, se han establecido los servicios mínimos del Transporte Urbano Comarcal que serán del 60% en hora punta (de 6 a 9.30 horas; de 13 a 15.30 horas y de 17 a 20.30 horas) y el 40% en hora valle (de 9.30 a 13 horas; de 15.30 a 17 y de 20.30 a 22.30 horas) respecto al servicio de transporte normal en día laborable.

Asimismo, ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en los momentos en los que se pase de hora punta a hora valle (9.30, 15.30 y 20.30 horas), se deberá respetar el servicio a las personas usuarias que viajan en el autobús, "debiendo seguir el trayecto hasta la cabecera siguiente mientras queden personas por bajar y parando en las paradas que lo soliciten para, posteriormente y una vez el autobús esté vacío, retirarse a las cocheras".

En el servicio nocturno, las líneas con frecuencia igual o superior a 60 minutos no se modifican, las líneas con frecuencia inferior o igual a 20 minutos pasarán a 30 minutos, y el resto pasarán a una frecuencia de 60 minutos.

Los detalles del servicio podrán consultarse en las villavesas y en la página web del Transporte Urbano www.tuvillavesa.es.