Establecidos los servicios mínimos del TUC ante las huelgas parciales convocadas para septiembre

PAMPLONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de las huelgas parciales en el servicio del Transporte Urbano Comarcal convocadas por el comité de empresa de Transports Ciutat Comtal (TCC) para los días 9, 11, 15, 17, 19, 22, 24 y 26 de septiembre, en horario de 6 a 8.30 horas, y atendiendo la Orden Foral 60/2025, se establecen los servicios mínimos que serán del 60% respecto al servicio de transporte en día laborable.

En la primera semana las jornadas de huelga serán el martes y el jueves y en las dos semanas posteriores serán los lunes, miércoles y viernes.

Las huelgas previstas afectarán diariamente a los aproximadamente 83.000 viajes que se realizan en ese periodo de una jornada laborable en el transporte urbano por personas sin medios de transporte alternativo, ha informado la Mancomunidad en una nota.