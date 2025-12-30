El Estadio Larrabide de Pamplona amplía su horario a partir del 1 de enero de 2026

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide de Pamplona ampliará su horario de apertura a partir del 1 de enero de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica deportiva y mejorar el servicio tanto a deportistas como a la ciudadanía en general. Desde esa fecha, la instalación permanecerá abierta de lunes a domingo y festivos, en horario continuo de 7.50 a 21.50 horas, salvo en determinadas fechas señaladas.

El recinto estará cerrado durante toda la jornada los días 1 de enero, 7 de julio y 25 de diciembre, mientras que en otras jornadas concretas (6 de enero, 1 de mayo, 6 de julio, 15 de agosto, 3 de diciembre, 24 de diciembre y 31 de diciembre) el cierre se realizará únicamente en horario de tarde, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide es una instalación pública orientada a la formación de deportistas de rendimiento en Navarra a través de programas de tecnificación y selecciones deportivas impulsados por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física.

El estadio permite el entrenamiento en una amplia variedad de modalidades deportivas, como atletismo, baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol 8 y fútbol 11, fútbol sala, judo, kárate, taekwondo, tenis de mesa y trinquete. Larrabide es, además, junto con el de Tudela, uno de los dos únicos estadios de atletismo homologados en Navarra.

Junto a su función como centro de tecnificación, el Estadio Larrabide está concebido también como un espacio abierto a la práctica deportiva general, permitiendo el alquiler del campo de fútbol de hierba artificial (recientemente remodelado) del trinquete y de otros espacios deportivos en los horarios no ocupados por los programas de rendimiento.

Cualquier persona o grupo, sin necesidad de tener la condición de abonado, puede solicitar el uso de las instalaciones durante los horarios disponibles. Una vez concedido el espacio, será necesario abonar el importe correspondiente por adelantado, mediante transferencia o tarjeta bancaria, para que la reserva quede formalizada. Las solicitudes pueden realizarse por teléfono, por correo electrónico o de manera presencial en el control de accesos del recinto, situado en la calle Sangüesa, 34, de Pamplona.

Para ampliar información, consultar precios, conocer las normas de uso o realizar reservas, las personas interesadas pueden llamar al 848431560, escribir al correo electrónico elarrabi@navarra.es o acceder a la web del INDAF, en el apartado dedicado al Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide.