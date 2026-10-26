Estíbaliz Moreno, candidata de Vox al Senado por Navarra

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estíbaliz Moreno Irigoyen (Cintruénigo, 1999) será la candidata de Vox al Senado por Navarra en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Cabe recordar que Vox presentará un único candidato al Senado en la Comunidad foral, dentro del acuerdo que ha alcanzado con el PP en el conjunto de España para evitar dividir el voto.

Estíbaliz Moreno ha desarrollado su trayectoria profesional en los sectores de la energía, la automoción y la alimentación y, actualmente, en la hostelería.

Vox ha explicado en un mensaje en la red social X que con este nombre reafirma su "apuesta por mujeres de la Ribera para liderar sus candidaturas tanto al Congreso como al Senado en Navarra, en consonancia con nuestro mensaje frente a la inmigración masiva".