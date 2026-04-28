La Estrategia de Navarra ante conductas suicidas busca mejorar la detección temprana y garantizar una atención "eficaz"

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas en Navarra elaborada por el Gobierno foral busca "fortalecer la capacidad institucional para prevenir el suicidio, mejorar la detección temprana, y garantizar una atención coordinada y eficaz a las personas afectadas".

Así lo han señalado este martes Antonio López y Adriana Goñi, representantes de la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas de Navarra, en una comparecencia parlamentaria solicitada a petición del Gobierno foral para presentar dicha estrategia.

Antonio López ha destacado "la necesidad de una respuesta estructurada y sostenida" y ha explicado que la estrategia "se fundamenta en un enfoque intersectorial y basado en la evidencia que reconoce la influencia de factores individuales, sociales y comunitarios en la conducta suicida". Asimismo, busca "superar el estigma asociado al suicidio, mejorar la sensibilización social y facilitar el acceso a recursos de apoyo y atención especializada".

La estrategia, cuyo proceso de elaboración "ha sido participativo y multidisciplinar", establece nueve objetivos estratégicos orientados a mejorar la prevención, la detección y la atención a las conductas suicidas.

En concreto, mejorar los sistemas de información para analizar, planificar y actuar en la prevención de la conducta suicida; sensibilizar a la ciudadanía con el fin de "construir una sociedad navarra bien informada y libre de prejuicios ante la conducta suicida"; extender la formación sobre conducta suicida a todos los agentes implicados; limitar el acceso a medios letales; mejorar la detección del riesgo de suicidio en grupos en situación de vulnerabilidad; mejorar la detección temprana del riesgo de suicidio en el ámbito educativo; coordinar las actuaciones de los servicios de emergencias y primera intervención; coordinar e impulsar el abordaje de la conducta suicida en el ámbito sanitario; y proporcionar el apoyo necesario a las personas que han perdido a un ser querido por suicidio.

De cada uno de estos objetivos estratégicos se despliegan distintas líneas de acción, que a su vez incluyen "un plan de despliegue de consecución, indicadores de resultado y responsables". Asimismo, la estrategia integra "enfoques transversales relacionados con la igualdad de género, colectivos vulnerables y el impacto de los entornos digitales".

La estrategia, además, "establece mecanismos de seguimiento y evaluación que permitirán monitorizar el grado de implementación de las medidas y valorar su impacto en la reducción de las conductas suicidas en Navarra", así como "ajustar las intervenciones a lo largo del tiempo". De esta forma, se contempla el nombramiento de un comité de seguimiento de la estrategia.

Con todo ello, se pretende "consolidar una respuesta institucional coordinada y sostenida que contribuya a reducir las conductas suicidas en Navarra, mejorar la atención a las personas en situación de riesgo y fortalecer las capacidades del sistema público y social para abordar este importante desafío".

Por su parte, Adriana Goñi ha hecho referencia al Observatorio Navarro para la Prevención del Suicidio, que "nos va a ayudar muchísimo" porque va a "monitorizar" todos los datos. "Ahora mismo hacemos un seguimiento exquisito de todas las personas que fallecen por suicidio. Prácticamente a tiempo real sabemos quién es, qué ha pasado, cuándo ha ocurrido, qué método ha utilizado, si estaba atendido por salud mental o no", ha dicho. Sin embargo, "no tenemos unos buenos datos todavía epidemiológicos porque no tenemos conocimiento para ello". "El observatorio va a tener esta labor", ha subrayado.

El observatorio, ha dicho, "va a recoger todo este registro que cogemos del Instituto de Medicina Legal, de Salud y Salud mental". "Lo agrupamos en un registro y van a ser ellos, cada cinco años, por ejemplo, quienes nos hagan un estudio epidemiológico comparativo y con las series históricas que por ahora todavía no somos capaces de hacer", ha subrayado.

En nombre de UPN, Leticia San Martín ha valorado "positivamente" esta estrategia "porque plantea esa respuesta transversal que creemos que es fundamental, con objetivos que abarcan desde información epidemiológica hasta sensibilización social, formación, detección precoz, coordinación interinstitucional, intervención sanitaria y apoyo a supervivientes". "Entiende muy bien que el fenómeno del suicidio es complejo y no sirven respuestas simples", ha indicado.

Maite Esporrín, del PSN, ha afirmado que "nos satisface de alguna manera -sin querer lanzar las campanas al vuelo- haber comprobado que han disminuido los casos" de 2024, cuando se registraron "unos 58", a 2025, cuando "se detectaron 39 fallecimientos" por suicidio. "Nos parece que se está trabajando en el buen camino, pero en cualquier caso detectar alrededor de seis casos al mes constituye un verdadero drama", ha subrayado, tras añadir que "nos parece que se está trabajando muy bien" y animar a continuar "en esta línea".

Desde EH Bildu, Jabier Arza ha considerado que el documento "tiene una calidad muy alta" y "maneja una concepción integral del suicidio, tiene un enfoque intersectorial, interdisciplinar, está diseñado de manera participativa y está basado en la evidencia científica". "A partir de un diagnóstico bastante completo, han llegado a definir propuestas que desde nuestro punto de vista son muy interesantes", ha indicado. Sin embargo, ha afirmado que "nos preocupan" cuestiones como la "desigualdad territorial", la "debilidad de los recursos terapéuticos", y la concreción de actuaciones en el ámbito educativo y el penitenciario, entre otras.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha destacado que esta estrategia "prueba, otra vez más, que el Departamento de Salud y el sistema de salud en general funciona y hace cosas verdaderamente interesantes, que se avanza". "Esta es una prueba de que se trabaja, y se trabaja muy bien", ha señalado, tras añadir que "la estrategia es la culminación de todo un trabajo intenso, participado". "Para Geroa Bai, representa una actuación muy oportuna y muy necesaria, al margen del número de casos que se produzcan", ha manifestado, tras subrayar que es una "buena herramienta".

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha remarcado que "compartimos plenamente el objetivo y la necesidad" de esta estrategia, si bien ha subrayado que "estamos ante un documento muy ambicioso en lo teórico" que "tiene varios elementos que nos parecen muy valiosos", pero "insuficientemente concreto en lo práctico". Entre otras cuestiones, ha considerado que "falta una memoria económica más clara".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha valorado el "enfoque integral" de la estrategia y que se ponga un "foco específico" en "grupos vulnerables", aunque ha destacado "la necesidad de mejorar la oferta de atención psicológica y de profesionales". A su juicio, la estrategia "aporta varios puntos innovadores" y es una "hoja de ruta social para construir una comunidad segura y bien informada frente al sufrimiento psicológico". Por ello, ha felicitado a los ponentes por el trabajo realizado.