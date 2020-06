Estudiantes de doctorado de la UPNA presentan sus trabajos en el marco de una jornada sobre ciencia de datos del INAMAT

PAMPLONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de doctorado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) tomaron parte recientemente en una actividad para presentar sus trabajos por medio de un póster, dentro de la sesión 'R for Data Science', enmarcada en las Jornadas Doctorales que organizaron recientemente el Instituto de Materiales Avanzados y Matemáticas (Institute for Advanced Materials and Mathematics-InaMat) y la Escuela de Doctorado (EDONA) y que se celebró vía online.

La organización corrió a cargo de la profesora del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas María Dolores Ugarte Martínez y los estudiantes que presentaron sus trabajos fueron Erick Orozco Acosta, Eduardo Jiménez Ruiz, Mikel Imízcoz Aramburu, Ivana Belén Ruiz Estramil y Jonathan Josué Torrez Herrera.

La jornada 'R for Data Science', (R es el software de referencia en el mundo de la estadística) de carácter formativo, cubrió aspectos fundamentales sobre reproducibilidad y se analizaron las librerías más usadas en 'R' para la organización, tratamiento de datos y modelización predictiva en ciencia de datos. La jornada se estructuró en dos partes: la primera consistió en un curso de 18 horas impartido por el profesor Alan Arnholt (Appalachian State University, Estados Unidos) y en la segunda parte de la jornada tuvieron lugar las presentaciones de la investigación de estudiantes de doctorado.

TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES DE DOCTORADO

La primera presentación fue realizada por Erick Orozco Acosta, que está elaborando la tesis 'Exploring disease mapping models in big data contexts: some new proposals', bajo la dirección de los profesores del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas María Dolores Ugarte Martínez y Aritz Adin Urtasun. Posteriormente, Eduardo Jiménez Ruiz presentó el poster 'Análisis de cargas producidas por compresor rotativo', cuya tesis doctoral está dirigida por Carlos Berlanga Labari, profesor del Departamento de Ingeniería de la UPNA, y por Rubén Lostado Lorza, de la Universidad de la Rioja.

Mikel Imízcoz Aramburu, por su parte, presentó su proyecto de tesis doctoral 'Development of photocatalytic microreactor devices for the sunlight assisted CO2 methanation reaction', que desarrolla en el Departamento de Ciencias bajo la dirección de Ismael Pellejero Alcázar, Alberto Navajas León y Luis María Gandía Pascual.

La jornada continuó con la presentación del trabajo 'Devenir refugiado en el procedimiento de asilo y la experiencia vital de quien lo transita', por parte de Ivana Belén Ruiz Estramil, que está realizando la tesis bajo la dirección de Rubén Lasheras Ruiz (Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA) y Alfonso Unceta Satrústegui (catedrático de Sociología de la UPV-EHU).

Como última presentación, Jonathan Josué Torrez Herrera, estudiante de doctorado bajo la dirección de Antonio Gil Bravo y Sofia Korili, del Departamento de Ciencias de la UPNA, presentó el trabajo 'Análisis teórico de curvas experimentales RTP en catalizadores nio/hexaaluminato sintetizados a partir de desechos industriales: escorias salinas del aluminio'.