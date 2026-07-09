Un estudio identifica cambios clave en el sueño durante la adolescencia

Especialistas de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra en la sede de Pamplona. - CUN

PAMPLONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Servicio de Neurofisiología de la Clínica Universidad de Navarra ha concluido que los adolescentes tienen un patrón de sueño caracterizado por menor proporción de descanso en fase REM, latencias más prolongadas y mayor índice de microdespertares, por lo que se parece más al del adulto. Los resultados, publicados en la revista Clinical Neurophysiology, muestran, además, que la estructura del sueño -la forma en la que se organiza a lo largo de la noche- sigue madurando durante la infancia y la adolescencia.

Los investigadores realizaron un estudio observacional retrospectivo a partir de polisomnografías nocturnas -registros de cómo duerme la persona- e incluyeron los datos de 419 niños y adolescentes de entre 1 y 18 años evaluados por sospecha de trastornos respiratorios del sueño. La investigación muestra que el tiempo total de sueño es mayor en niños preescolares y que disminuye progresivamente con la edad, especialmente hacia la adolescencia.

Por otro lado, la latencia de inicio del sueño -el tiempo que tarda una persona en quedarse dormida- y el tiempo que necesita la persona para alcanzar la fase REM también aumenta con el paso de los años.

Según la doctora Beatriz Echeveste, neurofisióloga y neuróloga de la Clínica, "la adolescencia es una etapa de transición también desde el punto de vista del sueño". "Con este estudio hemos demostrado que, en esta etapa de la vida, el sueño cambia de forma clara y empieza a parecerse más al del adulto, lo que aporta argumentos para apostar por evaluaciones más individualizadas y, quizá, no aplicar siempre criterios pediátricos para tratar problemas asociados", ha expuesto.

ACREDITADA LA UNIDAD DEL SUEÑO DE LA CUN

La Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra ha obtenido la nueva acreditación de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES) en sus desde de Pamplona y Madrid. Este reconocimiento está basado en criterios renovados y exigentes que se miden con una evaluación externa e independiente que aporta una garantía adicional de calidad y objetividad.

FESMES ha destacado la sólida estructura asistencial, la cualificación de sus profesionales, la actividad investigadora y la clara orientación hacia la innovación y la atención multidisciplinar. El equipo de profesionales de la Unidad del Sueño incluye neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras y psicólogos, neumólogos, otorrinolaringólogos, endocrinólogos y pediatras, entre otros profesionales, que abordan enfermedades como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, parasomnias o síndrome de piernas inquietas, entre otras patologías.

La doctora Elena Urrestarazu, su responsable, ha destacado "la capacidad que tenemos para diagnosticar y tratar todas las patologías del sueño gracias a los tratamientos más avanzados con los que contamos". "Esta acreditación supone un estímulo para seguir trabajando por el paciente siempre desde la perspectiva interdisciplinar", ha añadido.