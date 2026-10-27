Un estudio propone convertir Merindades en un bulevar peatonal y rediseñar Príncipe de Viana con una glorieta elíptica

Imagen de la avenida del Ejército de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer avance del estudio para transformar el eje viario entre la intersección de las avenidas del Ejército y Pío XII y la última glorieta de la carretera de Sarriguren, antes del enlace con la PA-30, recoge propuestas de accesibilidad peatonal y ciclista, de mejora del transporte público, de calmado de tráfico y de mitigación y adaptación al cambio climático.

El Ayuntamiento ha descartado, "por el momento", actuar en esa zona "debido a las dificultades que plantea en la actualidad una obra de tal magnitud" y a la espera también de la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que está llevando a cabo la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

El estudio integra, por tanto, actuaciones en la avenida del Ejército, Conde Oliveto, la avenida Baja Navarra, la carretera de Badostáin y la carretera de Sarriguren.

El documento de avance del estudio se centra en el tramo oeste, desde la avenida del Ejército hasta la carretera de Badostáin, quedando pendiente la definición de los tramos correspondientes a la carretera de Sarriguren.

Ese avance recoge la creación de un carril bici direccional central en gran parte del eje, la conversión de la plaza Merindades en bulevar peatonal con traslado de la fuente incluida o el rediseño de la plaza Príncipe de Viana para ganar superficie peatonal y zonas ajardinadas.

El avance del estudio plantea "redistribuir el espacio viario para favorecer el transporte público", la movilidad peatonal y ciclista, reducir la capacidad destinada al tráfico en general y mejorar la calidad ambiental de ese eje viario.

El trabajo lo está llevando a cabo la empresa DH Proyectos de Ingeniería con un presupuesto de 74.380 euros, IVA no incluido. Desde el inicio de los trabajos, se han mantenido reuniones periódicas con personal técnico y responsables de Gerencia de Urbanismo, Proyectos Estratégicos y Movilidad, área de Seguridad Vial de la Policía Municipal y del Departamento de Transporte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. También se han recogido indicaciones del Grupo Técnico de Movilidad.

Dado que el estudio "trasciende el ámbito estrictamente local y presenta implicaciones en el funcionamiento del sistema comarcal de movilidad", se considera necesario incorporar sus resultados y propuestas al proceso de actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que prevé acometer la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

El Ayuntamiento de Pamplona ha descartado, "por el momento", actuar en la avenida Baja Navarra, "debido a las dificultades que plantea en la actualidad una obra de tal magnitud" y a la espera también de la redacción de ese PMUS.

CAMBIOS EN MERINDADES Y PRÍNCIPE DE VIANA

El estudio prevé cambios en cruces y recorridos peatonales e importantes actuaciones en la plaza de la Paz, la plaza Príncipe de Viana y la plaza de las Merindades, así como una configuración de la carretera de Badostáin vinculada al retranqueo previsto junto al Seminario.

Todas estas actuaciones "persiguen la premisa de mejorar el espacio urbano, incrementar la permeabilidad transversal del eje, mejorar la movilidad peatonal y el transporte público, integrar una nueva infraestructura ciclista y conseguir el calmado del tráfico".

En la plaza de Merindades, se contempla la eliminación de la glorieta actual y su transformación en un bulevar peatonal, que "mejorará la continuidad y la permeabilidad de la avenida Carlos III". Se plantea la integración de la fuente ornamental existente, que se propone trasladar al sector sur, fuera del eje principal de circulación peatonal.

Asimismo, se propone la peatonalización de las calles Navarro Villoslada y Teobaldos, en coherencia con las previsiones del PEAU del Segundo Ensanche.

La plaza Príncipe de Viana transformará su diseño actual de glorieta en una geometría elíptica, "manteniendo su funcionalidad para el tráfico rodado, pero incrementando la superficie peatonal y las zonas ajardinadas y arboladas".

Se crearán nuevas zonas de espera para viajeros, con espacio para marquesinas y áreas verdes ajardinadas. La fuente ornamental se conservará en el islote central.

Se plantea también la peatonalización de las calles Sancho el Mayor y Emilio Arrieta, en consonancia con lo recogido en el PEAU del Segundo Ensanche.

CARRIL BICI BIDIRECCIONAL CENTRAL

En el tramo oeste del ámbito, se propone un carril bici bidireccional central, segregado de la calzada mediante franjas ajardinadas para "evitar conflictos con las paradas de las villavesas y conseguir una mejor continuidad ciclista".

En la carretera de Badostáin, se plantea un carril bici lateral protegido dando continuidad a la red ciclista ya existente en la carretera Sarriguren.

Las mejoras en el transporte público se circunscriben principalmente al diseño de carriles de uso exclusivo y reservado para buses y taxis, extendiendo a lo largo de todo el eje la solución ya implementada en Conde Oliveto y Baja Navarra.

El corredor sostenible previsto en el ámbito de actuación se apoya también en una infraestructura verde continua donde el arbolado, los estratos arbustivo y herbáceos, los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) y un modelo de jardinería naturalizada "actúan de forma integrada para mejorar la calidad ambiental y paisajística del espacio público en una zona con alta intensidad de tráfico".

El estudio incorpora un primer análisis de movilidad, a nivel macro, donde se advierten posibles situaciones de congestión y de desplazamiento del tráfico a vías adyacentes, por lo que exige medidas adicionales de disuasión del vehículo privado y una mejora paralela de la oferta de transporte público. Este análisis de la movilidad se detallará en la siguiente fase del estudio.