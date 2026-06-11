La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, reconocida por su iniciativa 'Empleo Egunak'

La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra (NAEN) ha recibido un premio europeo en el Comité Europeo de las Regiones por su iniciativa 'Empleo Egunak'. - EUROPEAN UNION / DAVID MARTÍ

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra (NAEN) ha recibido un premio europeo en el Comité Europeo de las Regiones. La iniciativa 'Empleo Egunak' ha sido premiada por su modelo de ventanilla única, que reúne a las administraciones competentes de ambos lados de la frontera al servicio de las personas trabajadoras transfronterizas.

En la entrega del premio en Bruselas, además de la directora de la Euroregión, Leyre Azcona, ha estado presente el director del Servicio de Cooperación Transfronteriza y Ciudadanía Navarra en el Exterior del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Iñaki Martínez de Vírgala.

Esta iniciativa se inscribe en el proyecto LANEAN, cofinanciado por el programa Interreg POCTEFA AFOMEF aprobado en 2025 y que tiene como objetivo "estructurar un mercado de empleo transfronterizo superando las barreras lingüísticas, legales y fiscales para crear un mercado laboral transfronterizo integrado", explican en un comunicado desde el Ejecutivo navarro.

La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra ha sido distinguida en el marco del premio de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) 'Construir Europa más allá de las fronteras', otorgados por el Comité Europeo de las Regiones. Este reconocimiento, entregado durante el Meeting of the European Cross-Border Platform, destaca el dispositivo 'Empleo Egunak', unas jornadas informativas dirigidas a las personas trabajadoras transfronterizas basadas en el principio de "reunir, en un mismo lugar y en un mismo momento, a las administraciones competentes para ofrecer respuestas coordinadas a la ciudadanía".

Para Leyre Azcona, directora de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, esta distinción consagra "una cierta idea del servicio público europeo". "Con 'Empleo Egunak' hemos puesto en práctica una ventanilla única transfronteriza en la que las administraciones trabajan codo con codo en beneficio de la ciudadanía. Este reconocimiento demuestra que Europa también se construye a través de soluciones concretas, eficaces y cercanas a las personas. Nuestra ambición es consolidar este tipo de dispositivos para que se conviertan en una referencia para la ciudadanía a ambos lados del Bidasoa", destaca.

VENTANILLA ÚNICA PARA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES

"En un territorio en el que cerca de 4.000 personas residen a un lado de los Pirineos y trabajan al otro, la multiplicidad de interlocutores y las diferencias entre sistemas administrativos pueden convertir los trámites en procesos especialmente complejos", señalan desde el Gobierno foral.

'Empleo Egunak' ofrece una respuesta concreta a esta realidad mediante una ventanilla única transfronteriza, que permite a la ciudadanía consultar, en una misma jornada, a los organismos competentes en materia de empleo, protección social, pensiones, sanidad o fiscalidad.

Las últimas ediciones, celebradas en noviembre de 2025, reunieron a más de 150 participantes y generaron varios centenares de consultas individuales, gracias a la movilización simultánea de una quincena de administraciones y organismos públicos. Además del servicio prestado a las personas usuarias, estas jornadas constituyen también un espacio de cooperación institucional, "favoreciendo la construcción de soluciones compartidas ante los obstáculos que aún dificultan la movilidad profesional".

"Es un espaldarazo a esa apuesta por la Navarra Transfronteriza que apuntalamos en el Plan de Acción Exterior ya que trae consigo resultados concretos y acciones concretas que ayudan a mejorar la vida de nuestra ciudadanía. La iniciativa 'Empleo Egunak' pone de relieve que cuando trabajamos distintas administraciones y cooperamos en ese auzolan institucional nuestra ciudadanía resulta beneficiaria y el hecho que nos lo reconozcan a nivel europeo, es una gran alegría para quienes llevamos años impulsando políticas por el fomento de la cooperación transfronteriza", han destacado desde el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra.

EMPLEO EGUNAK

'Empleo Egunak' se enmarca en el proyecto LANEAN - desarrollo de un mercado de empleo transfronterizo en la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, cofinanciado al 65% por el programa Interreg POCTEFA.

Este proyecto, desplegado a lo largo de cuatro años, tiene como objetivo estructurar un auténtico espacio común de empleo a escala de la Eurorregión. Su finalidad es "reducir los obstáculos que dificultan la movilidad profesional mediante una mejor comprensión del mercado laboral transfronterizo, el refuerzo de la cooperación entre actores institucionales y la creación de servicios compartidos de información y acompañamiento dirigidos a personas trabajadoras y empresas".

LANEAN está liderado por la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra y cuenta con la participación de socios operativos de ambos lados de la frontera, entre ellos: France Travail Nouvelle-Aquitaine, LANBIDE, Cap Emploi, Mission Locale Pays Basque, Bidasoa activa - Bidasoa bizirik y la Diputación Foral de Gipuzkoa. El proyecto se apoya además en una amplia red de socios con competencias en materia de empleo, fiscalidad, seguridad social y protección de los trabajadores, como: CD64, CARSAT, CPAM, DDETS, DDFiP64, URSSAF, SNE, Hacienda Foral de Navarra, Departamento de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, INSS, SEPE-EURES.