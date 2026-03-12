Evacuada en helicóptero tras sufrir un accidente de tráfico en Areso

Archivo - Imagen de un helicóptero del Gobierno de Navarra - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 67 años ha sido trasladada este jueves en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra tras sufrir una salida de vía y chocar contra la mediana a la altura del kilómetro 135,5 de la A-15, en sentido San Sebastián, en el término municipal de Areso.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 9.53 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un helicóptero medicalizado, Policía Foral y Guardia Civil, que se encarga de instruir las diligencias del accidente.

Tras colisionar contra la mediana, el vehículo ha quedado inestable, con riesgo de caída por precipicio. La conductora y única ocupante se encontraban en su interior, por lo que los bomberos han estabilizado el coche y la han rescatado.

La mujer herida, de 67 años, que ha sufrido politraumatismos con pronóstico reservado, ha sido trasladada en la ambulancia hasta la helisuperficie de Leitza donde esperaba el helicóptero medicalizado que ha transportado a la afectada hasta el Hospital Universitario de Navarra.