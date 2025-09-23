El exconsejero Ciriza dice que no hubo intervención política en la adjudicación de Belate: "No me he metido nunca"

El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra Bernardo Ciriza Pérez llega a comparecer ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionad - Jesús Hellín - Europa Press

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra Bernardo Ciriza ha afirmado este martes que no hubo intervención política en la adjudicación de las obras del túnel de Belate y ha manifestado que "todo el mundo sabía que el consejero, en una mesa de licitación, no pinta nada".

"Yo no interferí en nada", ha indicado Bernardo Ciriza durante su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. "En las mesas no me he metido nunca, ni en esta ni en ninguna otra", ha indicado el exconsejero, a preguntas de la senadora de UPN, María Caballero, sobre la adjudicación de las obras de Belate.

Ciriza, que fue consejero del Gobierno de Navarra en 2019 y 2023, ha afirmado que "en la mesa de contratación no puede intervenir ningún político, por ley" y ha señalado que así se cumplió en la adjudicación de Belate.

Además, ha afirmado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión, no intervino en los nombramientos que realizó como consejero en el departamento de Cohesión Territorial.

Ciriza ha explicado que no conocía al director general de Obras Públicas ni al director del Servicio de Nuevas Infraestructuras -quien presidió la mesa de Belate- cuando los nombró, y que decidió asignarles estos cargos tras pedir información a personas que estaban en la Administración. Según ha dicho, Cerdán no tuvo "nada que ver" en estos nombramientos.

Además, ha comentado que se decidió prolongar en el servicio al director de Nuevas Infraestructuras pese a que había superado la edad legal de jubilación y que se hizo "a petición de la Dirección General, se llevó al Parlamento, y el Parlamento aprobó la prórroga de este señor".

En cuanto a las discrepancias que surgieron en el seno de la mesa de contratación de Belate, Ciriza ha afirmado que se ha "enterado de todo esto por la prensa cuando se ha sabido, que creo que es en 2024", cuando él ya no era consejero. "Sé que tengo que decir la verdad y estoy diciendo la verdad. Ni me llegó ni tenía por qué. Todo el mundo sabía que el consejero, en una mesa de licitación, no pinta nada", ha señalado.

