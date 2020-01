Un excontable de Osasuna dice que directivos le pedían dinero "sin justificar" hasta sumar 900.000 euros

Publicado 28/01/2020 10:14:27 CET

PAMPLONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tomás López, excontable de Osasuna, ha afirmado que directivos del club le pedían dinero en efectivo "sin justificar" y que llegó a anotar una cantidad próxima a los 900.000 euros sin justificar entre cantidades extraídas de cuentas o de la caja del club.

"Me pedían dinero en efectivo y no me decían para qué era, yo lo fui anotando como entradas de dinero en otra caja contable para saber el dinero que iban pidiendo los directivos y que estaba pendiente de justificación", ha señalado durante su declaración como testigo en el juicio del caso Osasuna.

Tomás López ha explicado que se sentía "bastante abandonado", ya que él se veía "en una situación de que había entregado unas cantidades de dinero y el dinero no estaba justificado".

Por otro lado, el excontable ha señalado que su idea es que las decisiones económicas del club las tomaba la Junta Directiva y el gerente Ángel Vizcay "era la persona a la que le tocaría ejecutarlas".

Según ha dicho, cuando Miguel Archanco pasó a ser presidente del club, "desde el principio marcó las pautas que él quería que se siguieran, jerarquizó aún más el club y repartió entre sus directivos diferentes áreas". "En mi caso, me dijo que aspectos del día a día, de administración, los tenía que reportar al señor Vzcay, y por el contrario, cuestiones ya contables que afectaran a cierres las tenía que reportar al directivo responsable, el señor Bandrés", ha apuntado.

El excontable ha añadido que "las decisiones que Vizcay pudiera tomar serían las que le venían dadas por obligaciones contraídas por el club que había que pagar todos los meses, él daba la instrucción de que eso se hiciera así".

Además, ha lamentado que "en muchas ocasiones el rango que se me otorga a mi por declaración de estas personas -en referencia a los implicados en esta causa- es como si formara parte de esa junta o del equipo directivo, eso no es así para nada, yo nunca he estado en una junta directiva".

(Habrá ampliación)