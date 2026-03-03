El exdirector de la Zona Norte de Acciona Construcción Tomás Olarte comparecerá en la comisión de investigación

Archivo - La presidenta de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, Irati Jiménez (i), junto a una letrada del Legislativo foral. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre adjudicación pública que se desarrolla en el Parlamento de Navarra ha aprobado este martes la comparecencia de Tomás Olarte, exdirector de la Zona Norte de Acciona Construcción y que está siendo investigado por el Tribunal Supremo.

La comparecencia había sido solicitada por UPN y ha sido admitida por unanimidad de los grupos parlamentarios.

Además, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eguinoa, acudirá a su comparecencia en la comisión de investigación de este miércoles, día 4, acompañada de Iván Razquin, director del Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de OANA. Eguinoa acompañará a Razquin a su vez en la comparecencia que él tiene programada el día 10 de marzo en la misma comisión de investigación.

La Comisión de Investigación se ha dado por enterada de estos escritos esta mañana.