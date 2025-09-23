Extinguido en Cigüentes un incendio originado por una quema de rastrojo autorizada descontrolada por el viento

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Bomberos de Navarra han extinguido este martes un incendio de vegetación en Cigüentes (Espronceda) originado por una quema de rastrojo autorizada que se ha descontrolado debido al viento.
Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del incendio, que ha afectado a campo y una zona de pinar, ha sido recibido a las 11.37 horas y se ha dado por extinguido a las 15.40 horas.
Han sido movilizados bomberos de Estella y de Lodosa, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF) y 2 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.