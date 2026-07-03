Extinguido el incendio en Ezcabarte, que ha afectado a más de 400 hectáreas

Imagen de archivo del incendio en Ezcabarte - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación declarado el jueves de la semana pasada en Ezcabarte y que ha afectado a más de 400 hectáreas se ha dado por extinguido este viernes, a las 13.45 horas, según han informado desde el Gobierno foral.

El incendio se dio por controlado este lunes, y el martes efectivos de Bomberos de la BHIF, desde el aire, y la dotación forestal del parque de Cordovilla, por tierra, realizaron labores de vigilancia de la zona afectada.

En las tareas para su extinción han venido trabajando medios aéreos del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España, así como efectivos de Bomberos, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil y tractoristas de la zona.

Además, hasta el mismo lunes el Gobierno de Navarra ha reiterado el mensaje a la ciudadanía para que no se acercara a la zona del incendio por prudencia.