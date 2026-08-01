Extinguido el incendio forestal de Caparroso

Labores de extinción del incendio forestal de Caparroso. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Bomberos de Navarra ha dado por extinguido, sobre las 12.30 horas de este sábado, el incendio forestal declarado el viernes por la tarde en Caparroso. Una brigada de bomberos del parque de Tafalla ha permanecido en la zona durante la noche.

El fuego se originó en una zona de arbolado cercana al pueblo, al lado del depósito de agua. El aviso se recibió a las 20.29 horas y se movilizaron bomberos de Peralta, Tafalla y Estella, brigada helitransportada, dos helicópteros, Guarderío de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil.

El fuego se dio por estabilizado a las 21.00 horas del viernes y, este sábado sobre las 12.30 horas, ha sido extinguido. No ha habido personas afectadas.