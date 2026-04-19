Extinguido un incendio de monte bajo y campo sin cultivar en Sorlada

Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 19 abril 2026 16:20
Seguir en

   PAMPLONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los servicios de emergencia han intervenido este domingo por la mañana para extinguir un incendio de monte bajo y campo sin cultivar en el Camino de Trecerreales, en Sorlada.

   El aviso del fuego se ha recibido a las 11.37 horas y se han movilizado los bomberos de los parques de Lodosa y Estella, un helicóptero de extinción, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral y Guardia Civil.

   El incendio no ha provocado riesgos para el casco urbano y tampoco se han registrado daños personales.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado