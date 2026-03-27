Extinguido un incendio de vegetación en Lerín

Imagen del incendio en Lerín. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de bomberos han extinguido este viernes un incendio de vegetación en el término municipal de Lerín. El origen del fuego ha sido una quema autorizada que se ha descontrolado y ha afectado a una superficie de unas dos hectáreas.

Ante el aviso recibido en el teléfono 062 de Guardia Civil se ha movilizado una patrulla seguridad ciudadana al lugar, colaborando en las labores de seguridad y apoyo a los servicios de extinción.

El incendio ha sido finalmente extinguido sobre las 14.00 horas por Bomberos de Lodosa, tras las labores de control y remate de la zona afectada.

La Guardia Civil instruye diligencias para determinar las circunstancias en las que se ha producido el incendio.