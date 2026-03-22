Extinguido un incendio de vegetación en Urrotz de Santesteban

Zona afectada por el incendio. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia, con el apoyo de medios aéreos, han extinguido este domingo un incendio de vegetación en la zona de Ardantza, en Urrotz de Santesteban.

El aviso del fuego se ha recibido a las 10.37 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos del parque de Oronoz, dos helicópteros de extinción y guardas forestales de Medio Ambiente. Patrullas de seguridad ciudadana y del Seprona de la Guardia Civil han dado apoyo y facilitado los accesos al incendio.

El incendio, que se encontraba en una zona poco accesible por carecer de pistas para acceder al lugar, se ha dado por extinguido a las 16.28 horas.