Extinguido el incendio de un vehículo que se encontraba en un parking subterráneo en Ansoáin, sin heridos

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han extinguido este lunes el incendio de un vehículo que se encontraba en un parking subterráneo en la calle José María Jimeno Jurío, en Ansoáin. No hay personas afectadas.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 14.53 horas y se ha dado por finalizado a las 16 horas.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de los parques de Trinitarios y de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico en prevención y agentes de Policía Municipal.