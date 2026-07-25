Extinguidos los incendios en Galar, Tudela y Ribaforada y sofocados otros tres fuegos este sábado

Varios Bomberos de Navarra trabajan en la extinción de un incendio en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han dado por extinguidos los incendios forestales que se declararon el viernes por la tarde en Salinas de Pamplona (Galar), Tudela y Ribaforada, y han sofocado otros tres incendios que se han originado este sábado por la mañana. En cuanto al incendio que se declaró el viernes en Tabar (Urraúl Bajo), está controlado.

En el caso de Salinas de Pamplona, los Bomberos han dado por extinguido el incendio este sábado sobre las 12 horas, tras permanecer durante la noche y la mañana realizando labores de remate y refresco, según ha informado el 112 Sos Navarra.

En Tudela, el incendio ha sido extinguido sobre las 8.30 horas de este sábado, tras permanecer trabajando en el lugar durante la noche. Ha habido un pequeño rebrote a las 12.35 horas que han sofocado Bomberos de Tudela, finalizando a las 13.20 horas.

En Ribaforada, el incendio fue extinguido sobre las 22 horas de este viernes.

Por último, en el caso del incendio de pajera que se declaró el viernes en el Camino del Saso Viejo, en Tabar (Urraúl Bajo), el fuego está controlado y un retén de bomberos de Sangüesa permanece en el lugar trabajando.

Además, durante la mañana de este sábado ha habido tres pequeños incendios de vegetación. Uno de ellos se ha registrado en el paraje Oinaska, en Baztan, a las 6.57 horas, y se ha extinguido a las 11.40 horas. Han participado en los trabajos Bomberos de Oronoz, helicóptero, Guarderío de Medio Ambiente y Policía Foral.

Otro incendio se ha registrado también en Baztan, en el paraje Kokilo. Se ha declarado a las 11.34 horas y se ha dado por finalizado a las 13. Han participado Bomberos de Oronoz y Policía Foral.

Finalmente, en el paraje Mugako Soro de Urroz se ha declarado otro incendio a las 11.42 horas y se ha dado por finalizado a las 13.21. Ha participado un helicóptero de extinción.