Extinguidos varios focos de incendio en las inmediaciones de Azagra

Actuación de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la noche de este domingo se detectaron y extinguieron varios focos de incendio en las inmediaciones de la localidad de Azagra, según ha informado la Guardia Civil.

El primero de ellos se localizó a las 22.52 horas en la zona del Mirador, el segundo en los alrededores de la empresa Virto y, posteriormente, se registraron otros dos conatos de incendio, uno en la zona de las bodegas Los Manzanos, situada en la carretera NA-134, y otro en la zona de la Torraza.

Hasta los distintos puntos se desplazaron efectivos de los parques de Bomberos de Lodosa y Peralta, que intervinieron en las labores de extinción, logrando controlar todos los focos.

En el dispositivo participaron tres patrullas de la Guardia Civil. El Puesto de la Guardia Civil de Azagra se hizo cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias.