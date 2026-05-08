Facultativos de Medicina Intensiva muestran su adhesión a las reivindicaciones de los diferentes servicios del SNS

Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Facultativos de los servicios de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Navarra, Hospital Reina Sofía de Tudela y Hospital García Orcoyen de Estella han mostrado este viernes su adhesión a "las reivindicaciones que numerosos profesionales sanitarios vienen manifestando tanto a nivel autonómico como estatal en las últimas semanas".

"Nuestra preocupación trasciende el ámbito individual o laboral, ya que afecta directamente a la atención sanitaria que prestamos a la población. Por ello, consideramos necesario trasladar a la opinión pública la realidad asistencial que vivimos diariamente en nuestras unidades", han indicado en una carta, firmada por 46 facultativos.

Según han subrayado, "la atención al paciente crítico exige una elevada dedicación profesional y humana, así como una disponibilidad asistencial continuada en un entorno de alta complejidad clínica y emocional". "Actualmente desarrollamos nuestra labor en un contexto de creciente sobrecarga asistencial y déficit de personal derivado de distintas circunstancias administrativas", han criticado.

Esta situación "obliga con frecuencia a asumir jornadas complementarias que exceden los límites razonables de carga laboral, así como a cubrir ausencias de sustituidas de compañeros y compañeras, dificultando el cumplimiento efectivo de los descansos necesarios y legamente establecidos".

Todo ello "genera un desgaste progresivo que compromete la sostenibilidad profesional y puede repercutir negativamente en la calidad y seguridad de la atención prestada". A su juicio, "la ciudadanía no necesita soluciones puntuales ni medidas cortoplacistas sino una sanidad pública sólida, adecuadamente planificada y dimensionada conforme a las necesidades reales de la población".

"Reivindicamos un modelo asistencial que garantice unas condiciones laborales dignas para los profesionales, entendiendo que este es un requisito imprescindible para preservar luna atención segura, humada y de calidad al paciente crítico. Nuestra prioridad seguirá siendo el bienestar de los pacientes y sus familias", han manifestado.

Sin embargo, "para poder cuidar adecuadamente de quienes más lo necesitan, resulta imprescindible cuidar también a quienes les atienden".