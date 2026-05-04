Facultativos de Psicología clínica y residentes comparten el "malestar" de diferentes servicios médicos del SNS

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Psicólogos clínicos y residentes PIR del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea han afirmado este lunes que "nos unimos al malestar expresado en los últimos días por facultativos de diferentes servicios médicos" del SNS.

En una carta, 56 facultativos y residentes PIR han mostrado su "preocupación" por "un modelo asistencial que prioriza las primeras consultas frente al seguimiento de los procesos terapéuticos ya iniciados".

Esta orientación, "de carácter marcadamente cortoplacista y centrada principalmente en la reducción de las listas de espera, compromete la adecuada continuidad asistencial y afecta negativamente a la calidad del tratamiento".

"Las problemáticas que atendemos en Psicología clínica, por su propia naturaleza, rara vez se resuelven mediante una intervención puntual, sino que requieren una continuidad en el tiempo que incluye varias consultas y la coordinación apropiada con otros profesionales", han subrayado.

A esta situación "se suma el déficit de especialistas, derivado tanto de la falta de políticas eficaces de captación y fidelización como de una planificación insuficiente de las plantillas".

Todo ello, según han criticado, "repercute de manera directa en la calidad de la atención prestada y pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas estructurales que afronten los problemas de fondo del Servicio Navarro de Salud".

"Mediante este escrito, queremos visibilizar esta realidad y expresar nuestro apoyo a todas aquellas iniciativas orientadas a promover un modelo asistencial más sostenible, coordinado y ajustado a las necesidades reales de la ciudadanía", han manifestado.