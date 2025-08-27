Fallece el conductor de un camión en una salida de vía en la AP-15 en Olite

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha fallecido la pasada madrugada tras sufir una salida de vía en la AP-15, en el término de Olite. El fallecido es un hombre de 38 años y vecino de Pamplona.

El accidente se ha registrado sobre las 4 horas en el kilómetro 43 de la AP-15, sentido norte, según ha informado la Policía Foral.

El camión se ha salido de la vía y posteriormente ha volcado. El conductor era el único ocupante del vehículo.

Al lugar han acudido bomberos, ambulancia y Policía Foral. Un equipo de atestados de la Policía Foral de Tudela investiga las causas del accidente.