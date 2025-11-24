Fallece un hombre de 49 años en un accidente laboral en Abárzuza

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha fallecido la mañana de este lunes tras sufrir un accidente laboral en Abárzuza, según ha informado el Gobierno foral. El siniestro se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador ha sido atropellado por un camión.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 8.26 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, de 49 años, que ha fallecido en el lugar. El cuerpo del varón será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona instruyen las diligencias del siniestro.