Fallece un hombre de 90 años tras ser atropellado por su propio vehículo en Los Arcos

Agentes de la Policía Foral en el lugar del accidente mortal. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 90 años ha fallecido la mañana de este sábado tras ser atropellado por su propio vehículo en Los Arcos en circunstancias que se están investigando.

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11.10 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, un equipo médico de Los Arcos y patrullas de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Estella y de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de la comisaría de Pamplona de la Policía Foral.

El fallecido, un varón de 90 años, ha sido atropellado por su propio vehículo en circunstancias que se están investigando. El siniestro ha ocurrido en una zona de campos denominada Corral del Cuncún, perteneciente al municipio de Los Arcos. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del varón, que se encontraba fallecido cuando han recibido el aviso.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. La Brigada de Atestados de la Policía Foral investiga las causas e instruye las diligencias del siniestro.