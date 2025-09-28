Fallece un motorista de 66 años al salirse de vía y chocar contra un árbol en Baztan

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 66 años ha fallecido la madrugada del domingo tras sufrir una salida de vía y chocar contra un árbol cuando circulaba circulaba a la altura del kilómetro 1,9 de la carretera NA-2540 (Almandoz-Irurita), en Baztan.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 23.57 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral de Elizondo.

Los servicios de emergencia han practicado maniobras de RCP al motorista, un varón de 66 años que se encontraba en estado crítico, y lo han trasladado en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Navarra. El motorista ha fallecido durante el trayecto al centro hospitalario.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de la Policía Foral de Pamplona instruyen las diligencias del siniestro.