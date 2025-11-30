Fallece una mujer de 49 años en un accidente de tráfico con una motocicleta en Burlada

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente. - POLICÍA FORAL

Una mujer de 49 años ha fallecido este domingo por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico con una motocicleta a la altura del número 2 de la calle Mayor de Burlada.

Según informan desde la Policía Foral, el siniestro se ha producido a las 7.17 horas de este domingo. El accidente ha consistido en la caída de una motocicleta. La fallecida iba de acompañante y ha fallecido tras salir despedida del vehículo. El piloto ha resultado ileso.

Agentes de Seguridad Vial de la Policía Foral regulan el tráfico en la zona. Se han movilizado también una ambulancia medicalizada y otra convencional, la Policía Municipal de Burlada y Atestados de Pamplona de la Policía Foral que se encargan de investigar la dinámica y las causas del siniestro.