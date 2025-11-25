Fallece una mujer de 55 años que resultó herida el sábado en el accidente de Zizur Mayor

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un mujer de 55 años que resultó herida en el accidente registrado en Zizur Mayor el pasado sábado ha fallecido, según han informado fuentes del Gobierno de Navarra.

Además, dos personas continúan ingresadas. Se trata de un hombre de 39 años y otro de 34.

El accidente tuvo lugar la noche del sábado tras producirse una colisión múltiple en la A-12 en Zizur Mayor en la que se vieron implicados cinco vehículos. Cuatro personas resultaron heridas.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso del siniestro a las 22.46 horas y movilizó al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, al equipo médico de guardia de la zona, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), tres ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral. El siniestro se produjo a la altura del pk. 4.8 de la A-12.