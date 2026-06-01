Fallece un varón de 38 años al chocar el vehículo que conducía contra una edificación en Burgui

Imagen del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 38 años ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Burgui cuando un turismo se ha salido de la vía para posteriormente chocar contra una edificación, según ha informado Policía Foral.

El suceso ha tenido lugar esta madrugada en el kilómetro 15,6 de la carretera NA-137 (Burgui-Isaba-Francia). El Centro de Gestión de Emergencias de Sos Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 3,55 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Navascués, al equipo médico de Isaba, una ambulancia de soporte vital básico, patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral y efectivos de la Guardia Civil.

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo y único ocupante, un varón de 38 años y vecino de la localidad, ha fallecido.

La Brigada de Atestados e Investigación de Policía Foral se ha hecho cargo de la correspondiente inspección ocular para instruir las diligencias e investigar las causas exactas del siniestro.