Fallece un varón de 64 años tras sufrir un accidente con un quad en Cabanillas

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha fallecido la tarde de este martes tras sufrir un accidente con un quad en el Camino de la Bardena, en Cabanillas.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso a las 17.51 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico de Fustiñana y patrullas de Tráfico y la Brigada de Atestados de la comisaría de Tudela de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha reistrado en un camino rural denominado Camino de la Bardena, en Cabanillas, cuando el quad en el que circulaba el hombre ha volcado, quedando su conductor atrapado por el vehículo. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, de 64 años, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.