La falta de papeletas de Geroa Bai en Estella ha retrasado el inicio de votaciones, según critica la coalición

PAMPLONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha protestado este domingo porque la falta de papeletas de su candidatura en colegios electorales de Estella ha obligado a retrasar el inicio de las votaciones en estos centros hasta las 9.30 horas.

La cabeza de lista de la coalición al Congreso, María Solana, ha señalado tras depositar su voto en Pamplona que, en el caso de Estella, "ha debido de haber un error y no había papeletas de Geroa Bai en los colegios electorales". "Nos informan de que hay, pero muy poca cantidad y estamos bastante preocupados porque no entendemos cómo se pueden dar estas circunstancias", ha lamentado.

María Solana ha confiado en que esta situación se subsane "lo antes posible y pedimos colaboración ciudadana porque no podemos llegar a todos los colegios". "Espero que no haya ocurrido en más lugares, pero en todo caso, si hubiera cualquier problema, nos gustaría que se pusieran en contacto lo antes posible con nosotras para que tomemos las medidas oportunas. Por ese lado, estamos esta mañana con preocupación y con bastante disgusto. Nos gustaría que el día acabara mejor de lo que ha empezado para Geroa Bai, que si faltan papeletas sea porque han sido las más elegidas por la ciudadanía y no por otro motivo", ha señalado