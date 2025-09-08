La familia de Mari Ganuza recibe el Pañuelo de Pamplona destacando su "gran huella" en la vida cultural de la ciudad

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha entregado este lunes el Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia a Mari Ganuza Senosiáin a título póstumo, como reconocimiento a su "compromiso con la cultura popular, su pasión incansable por las tradiciones y su empeño por acercarlas a toda la ciudadanía". Su familia ha sido la encargada de recoger el galardón y ha destacado la "gran huella" que Ganuza, que presidió la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona desde 1990 hasta 2019, ha dejado en la vida cultural de la ciudad.

En un acto presidido por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, la viuda de Mari Ganuza, Arantxa Bakaikoa, y sus hermanos Juan y Marisol Ganuza, han recogido el galardón acompañados por familiares y amigos del homenajeado.

Con este reconocimiento, el Consistorio ha querido destacar la figura de una persona como Mari Ganuza, "siempre presente en iniciativas populares de la ciudad", que falleció el pasado mes de febrero.

En su intervención tras recoger el galardón, Bakaikoa ha trasladado el "orgullo" de la familia por recibir esta distinción en nombre de Mari Ganuza, a quien ha calificado como un "referente en la vida social y cultural de Pamplona, ciudad que él tanto amaba y por la cual dedicaba su tiempo durante todo el año de una forma totalmente desinteresada, siempre dispuesto".

"¿Cuál era su receta? Tradición, respeto, principios, valores, pasión y alma. Nunca presumía de sus logros y se sentía un auténtico privilegiado. No solo con el cohete, tan feliz estaba con una bata arreglando sus gigantes o preparando el antes y después de todos los actos culturales. Quizás por todo eso nos ha dejado esta gran huella. Gracias, Mari, por tu ejemplo y por dejarnos este legado", ha indicado.

También ha mostrado su agradecimiento al alcalde y "a todos los miembros de la Corporación municipal por reconocer y honrar de una forma unánime su trayectoria". "Seguro que Mari envolvería con ese pañuelo a todos los que han caminado junto a él", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde ha señalado que si bien la distinción se entrega a título póstumo, ha mostrado la "certeza de que Mari sigue muy presente en cada rincón de nuestras fiestas, en cada nota de música en cada baile, en cada gigante que recorre nuestras calles". "Porque si algo se puede decir de Mari es que fue un referente absoluto de la vida festiva de Pamplona. No hubo tradición o acto popular o celebración en que no estuviera de alguna manera presente", ha señalado.

De él, según Asiron, "se ha dicho que fue un gigante entre gigantes", y "no sólo porque durante años portara con orgullo" a uno de ellos, "sino porque su entrega, su creatividad y su energía agrandaban cualquier proyecto en el que se implicara". "Todo esto habla de una vida entregada a lo popular, a lo colectivo, a lo que nos une. Por eso podemos decir que sin Mari Ganuza, sin duda alguna, además, la Pamplona que conocemos no sería igual, no sería la misma. Mari, con este pañuelo, Iruña te devuelve una parte pequeña de todo lo que tú nos diste", ha manifestado, tras realizar un repaso a la trayectoria de Mari Ganuza.

Ganuza fue, durante 41 años, miembro de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona, que presidió desde 1990 hasta 2019. En esas décadas fue el encargado de portar la reina europea, Josephamunda. También se encargó de "impulsar el arraigo de la comparsa entre la ciudadanía y apoyar su evolución", como la teatralización de la despedida de gigantes del 14 de julio. En 2010, siendo su presidente, lanzó el Chupinazo anunciador de las fiestas de San Fermín, con motivo del 150º aniversario de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

En 1990 fue uno de los fundadores de la Asociación Amigos del Olentzero, donde trabajó por transformar la celebración hasta su desarrollo actual. También participó en la Cabalgata de Reyes, donde dio vida al rey Gaspar durante años. Además, durante 18 años, en Semana Santa portó el paso de la Dolorosa, de titularidad municipal, antes de integrarse en el Cristo Alzado. Su "vinculación con Pamplona y su interés por promover la proyección de la ciudad" le llevó a colaborar en el hermanamiento con Bayona.

Por otro lado, la figura de Mari Ganuza está detrás del diseño de decenas de pancartas de peñas, junto con Félix Flamarique, en la década de los 80 del siglo pasado. También fue socio de la peña Los de Bronce y Muthiko Alaiak.

DIEZ AÑOS DEL PAÑUELO DE PAMPLONA - IRUÑEKO ZAPIA

El Ayuntamiento de Pamplona creo en 2016 el reconocimiento del Pañuelo de Pamplona - Iruñeko Zapia para "premiar a las personas, físicas o jurídicas, y entidades que, por razón de su labor diaria, trayectoria personal o profesional, hayan contribuido de forma activa y notoria a la consolidación de la proyección de la ciudad de Pamplona". El galardón se entrega en el marco de las celebraciones del Privilegio de la Unión, cada 8 de septiembre.

Entre los premiados hasta la fecha están Paulina Fernández, propietaria de la Churrería La Mañueta; el periodista Javier Pagola; Elisa Sesma, Pablo Sánchez-Valverde y Mari Cruz Landa, por su trayectoria profesional ligada al Centro de Información y Planificación Sexual, Andraize: el exárbitro internacional Alberto Undiano Mallenco; al Colegio Oficial de Médicos y al Colegio Oficial de Enfermería, representados por Vicente Estremera y Belén Izcue; el historiador Juan José Martinena; Mai Garde Echalecu y Oier Sanjurjo Maté, que fueron capitana y capitán por aquel entonces de los primeros equipos femenino y masculino del C. A. Osasuna; el Pacto por la Persona Mayor de San Juan / Donibane; y Mariví Esparza Mugueta, encargada de custodiar la imagen de San Fermín de la Cuesta de Santo Domingo.