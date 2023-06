Fangoria, Ana Torroja, Dani Fernández o Ana Mena, estos Sanfermines en la Plaza del Castillo

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un viaje musical en el tiempo y una inmersión en los ritmos más actuales es lo que propone el Ayuntamiento de Pamplona para estas fiestas de San Fermín en el escenario de la Plaza del Castillo. Desde el día 6 y hasta el 13, este punto de la ciudad traerá un cartel variado en cuanto a estilos y épocas, en el que destacan artistas como Fangoria y Ana Mena, además de Ana Torroja y Dani Fernández.

El cartel completo, que ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el director de Cultura, Jorge Urdánoz, incluye también a Lágrimas de Sangre, La Sra Tomasa, Funzo & Baby Loud, Delaporte, Merina Gris y ETS (En Tol Sarmiento). Todos los conciertos arrancarán a las 23.45 horas, tras los fuegos artificiales.

Con este cartel, el Consistorio quiere que la propuesta musical más importante de las fiestas de San Fermín pueda atraer a todos los públicos, desde adolescentes y jóvenes con números uno actuales como Ana Mena hasta personas de mediana edad y quienes en la década de los 80 y 90 ya recorrían discotecas y salas de conciertos.

En esta misma línea, la encargada de abrir las fiestas, el mismo día 6, será Ana Torroja, cantante de Mecano, y el viernes, día 7, la propuesta musical será doble. En primer lugar, actuará La Sra Tomasa (a las 0.50 horas), un grupo barcelonés que fusiona géneros latinos, electrónicos y urbanos. Tras ellos subirá al escenario Lágrimas de Sangre, también conocidos por sus siglas LDS (a las 23.45 horas).

El único sábado de San Fermín de este año, cuando tradicionalmente la afluencia de personas a la ciudad es mayor, la propuesta musical en la Plaza del Castillo correrá a cargo de Fangoria, de la mano de Alaska y Nacho Canut. El fin de semana se completará con Dani Fernández, uno de los nombres del momento, que acaparará las miradas el domingo, a partir de las 23.45 horas.

El lunes, día 10 será el turno de Funzo & Baby Loud, un dueto de cantantes de trap alicantino formado por los hermanos Adrián y Juan Carlos Gomis. El 11 de julio tomarán el relevo Merina Gris (a las 23.45 horas) y Delaporte (a las 0.50 horas), un combo orientado a la música indie más bailable. El miércoles 12 de julio llegarán a la Plaza del Castillo la banda alavesa ETS (En Tol Sarmiento).

El cierre de las propuestas musicales en la Plaza del Castillo para los próximos Sanfermines correrá a cargo de Ana Mena, una de las voces más exitosas del pop urbano actual.

'SOUND FERMÍN', MÚSICA DJ'S EN LA PLAZA DE LOS FUEROS

En esta ocasión, la propuesta de música de baile, que el año pasado se celebró en la Plaza del Castillo, vuele a la Plaza de los Fueros, con dos sesiones desde el día 6 hasta el 14 de julio. La primera, la sesión 'Tardeo', comenzará todos los días a las 19 horas. La segunda, bautizada como 'Sound Fermín', será después de los fuegos artificiales, a partir de las 23.30 horas, todos los días salvo el 14, que únicamente habrá sesión de tarde.

Tras el éxito de público de la pasada edición, las sesiones de Sound Fermín cuentan de nuevo con la participación de DJs de ámbito nacional de Cadena 100, Los 40 principales, Europa FM y Euskadi Gaztea. El 6 de julio inaugura las sesiones José Manuel Duro, con Los 40 Dance Sessions; el 7 de julio será el turno de la fiesta de Europa FM, 'Cuerpos especiales', con Javi Sánchez. Cadena 100 ha preparado su 'fiestazo megastar' con Sergio Blázquez el 9 de julio y, por último, el día 12, Gaztea traerá a su DJ Oihan Vega.

El resto del cartel del 'Sound Fermín' se completa con artistas como Alex Martini, DJ y productor musical español conocido por sus éxitos como 'Dime Bbsita'. Martini actuará el lunes 10. Antes lo harán Los Gallopez, el sábado 8 de julio. Por su parte, Tay de Leon actuará el martes 11. El último pase de 'Sound Fermín', el jueves 13, llega de la mano de Henry Mendez y Carmen Delafuente.

Las sesiones vespertinas de Tardeo en la Plaza de los Fueros se inician, el 6 de julio a las siete, con César Gallard, quien mezcla rock, pop, indie y música club. Le seguirá el viernes 7 DJ Isis y el sábado 8, Javitron y DJ ESS, que celebran la fiesta 'Me liaron los 90's'. El domingo The djs llega desde Valencia, abriendo paso el lunes a David G. El martes es el turno de Sergio Moya, seguido el miércoles por Javi Varez DJ y el jueves por Two House DJS, desde Calahorra. El cierre lo pone el viernes 14 Diego Ares.