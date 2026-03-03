Febrero superó en Navarra la media de precipitaciones y de temperaturas

Archivo - Paisajes del Valle del Baztán en Navarra, horas antes de que comience el otoño, a 22 de septiembre de 2021, en Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pasado febrero superó la media temperaturas y de precipitaciones en Navarra, lo que originó que el agua almacenada en los embalses ha aumentado hasta el 88%, desde el 58% de enero, según recoge en comentario meteorológico que todos los meses elabora el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral.

En concreto, se han superado las precipitaciones medias en todas las estaciones, salvo en Betelu que registró el 80% de sus valores medios. En el resto de la Comarca Noroccidental, mitad norte de Tierra Estella, mitad occidental de la Comarca Pirenaica y la Ribera Baja se han registrado precipitaciones de entre el 100-200%.

En el resto de Navarra las precipitaciones se han situado entre el doble y el triple de los valores medios. Los días de lluvia han sido más numerosos que la media de un mes de febrero en toda Navarra. En las estaciones de Artieda, Azanza, Carcastillo, Leire y Navascués este mes de febrero ha sido el febrero más húmedo de sus respectivas series.

En cuanto a las temperaturas, este febrero se puede considerar muy cálido, aunque aparece el carácter extremadamente cálido tanto en el extremo norte como en el sur. La mayor parte de las estaciones ha registrado temperaturas medias que varían +2-3ºC respecto de la media, salvo en la vertiente cantábrica y el cuadrante noroccidental de la Comarca Pirenaica donde las diferencias mayoritariamente se han situado entre 3-4ºC. La estación que más se ha alejado de los valores medios ha sido Etxalar (+4,2ºC) y las que más se han acercado a sus valores medios han sido Larraona, Lerga y Lerín (+1,7ºC). Se han superado la efeméride de temperatura máxima de febrero en 11 estaciones y la de temperatura mínima en otras 9, y las heladas han sido menos numerosas que lo esperable en el mes de febrero.

Finalmente, indicar que las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi con 199 km/h el día 11; 166 km/h el día 13 y 154 km/h el día 12.