La Federación de Coros abre este sábado en San Sebastián la gira de la Cantata Sinfónico Coral 'Per Agrum'.

La Federación de Coros abre este sábado en San Sebastián la gira de la Cantata Sinfónico Coral 'Per Agrum'. - FEDERACIÓN DE COROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Coros de Navarra (FNAE) abre este sábado en San Sebastián la gira de la Cantata Sinfónico Coral 'Per Agrum', sobre el Camino de Santiago, que visitará varias localidades navarras, además de Burgos, y que culminará en Santiago de Compostela

'Per Agrum' es una obra compuesta por el director musical Josu Elberdin tras un encargo de la FCNAE y con texto de Josune López. Se reestrena este sábado, 12 de marzo, a las 20.15 horas en la parroquia de San Vicente de San Sebastián. Será interpretada por la Coral Irama Escuela de Música de Marcilla, dirigida por María Fernández, y por la Easo Gazte Abesbatza, de San Sebastián, dirigido por Gorka Miranda.

El presidente de la FCNAE, Carlos Gorricho Otermin, ha explicado que 'Per Agrum' es un encargo realizado por la federación hace 8 años, cuando se estrenó. "Se cantó en Navarra y este Año Jacobeo se cantará para el mundo", ha dicho.

Según ha añadido, "Per Agrum se cantará el mismo día en San Sebastián donde nació San Ignacio de Loyola, que al igual que San Francisco Javier cumple este año sus cuatro siglos de canonización".

Gorricho ha explicado que se trata de un nuevo proyecto "ilusionante" ya que "intentamos poner de nuevo la primera piedra tras el Covid-19" y comienzan con los coros infantiles el 'Per Agrum' en este Año Xacobeo 22.

El texto de la obra 'Per Agrum', de la mano de Josune López, construye una obra en cuatro idiomas: latín, euskera, castellano y gallego. Gorricho explicado que la Cantata Sinfónica 'Per Agrum' "arranca precisamente ahí, por el campo, y realizando un camino infantil-juvenil pasando y cantando por Zaragoza, Navarra, Gipuzkoa, Burgos, hasta Santiago de Compostela". "Es nuestro camino coral y estos conciertos son el futuro y la música es global, no necesitamos etiquetas", ha afirmado el presidente de la Federación de Coros de Navarra, que ha subrayado que "esto es lo que la Federación de Coros sigue realizando: patrimonio material en inmaterial de Navarra".

El compositor de la obra 'Per Agrum', Josu Elberdin Badiola, ha señalado por su parte que la Cantata Sinfónica es "una obra que nació por y para la Federación de Coros de Navarra, y casi todas las veces que se ha interpretado ha sido en diferentes pueblos navarros" aunque ha apuntado que por San Sebastián también pasa el Camino de la costa a Santiago. "Es una obra que merece la pena conocer mucha gente y me hace mucha ilusión poder traer a casa la imagen del camino con 'Per Agrum'", ha afirmado.

Elberdin ha apuntado que 'Per Agrum' siempre "ha sido especial, porque cuenta el desarrollo y la vivencia de los distintos caminos: el físico, el personal y espiritual". "No nos enseña una Navarra, sino muchas, y con eso va la carga completa de experiencias que cambian al caminante. Recordar eso y traerlo a un plano presente tiene más sentido que nunca en un año Jubilar", ha indicado el compositor vasco, que ha añadido que esta obra apuesta "por los coros infantiles y juveniles, ellos serán quienes mantengan el espíritu del canto coral vivo".

Preguntado sobre la situación actual por la pandemia de Covid-19, Josu Elberdin ha abundado en que "la música coral ha resistido en muchos sitios, a pesar de la complicación que ha supuesto su práctica y la estigmatización a la que ha sido condenada". "Aunque han caído muchos proyectos corales, otros han salido reforzados de la situación. Es muy complicado, pero en muchos grupos hemos podido centrar el foco del canto en los aspectos que más nos interesaban como la formación vocal de nuestros cantantes, con menos conciertos, pero con más trabajo centrado y pausado. A pesar de usar mascarilla, se puede cantar y hacerlo bien", ha dicho, y se ha mostrado esperanzado de que "cuando esto pase saldremos reforzados de la situación".

Tras el concierto de este sábado en la capital guipuzcoana ya hay conciertos cerrados de la Cantata Sinfónico Coral 'Per Agrum', el sábado 19 de marzo en el Auditorio de Javier, en una cita que tendrá algunas sorpresas y que está destinada al público familiar. Además de la Coral Irama Escuela de Música de Marcilla, dirigida por María Fernández, y por el EASO Gazte Abesbatza, de San Sebastián, dirigido por Gorka Miranda, estará también el Coro de Voces Blancas Amici Musicae de Zaragoza, dirigido por Isabel Solano.

Ya en junio, el viernes 10, 'Per Agrum' viajará hasta Burgos, con la participación de la coral de Marcilla y EASO Gazte, al que en esta ocasión acompañará el Coro Xuvenil Cantiga y Coro de A Xunqueira de Galicia. El día siguiente, 'Per Agrum' regresará a Pamplona.

La gira finalizará ya en otoño, los días 15 y 16 de octubre, con un concierto en una capital gallega y con el colofón en el Auditorio de Santiago de Compostela.