La Federación Navarra de Rugby critica la decisión de "aparcar" el proyecto de nuevo campo de rugby en Pamplona

PAMPLONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Rugby ha lamentado "la decisión de las administraciones implicadas de aparcar" el proyecto de nuevo campo de rugby previsto en el área de Berichitos, junto a Aquavox San Jorge, en Pamplona. Una demanda "con dos décadas de recorrido" del rugby navarro, que "estaba proyectado para ejecutarse desde 2025 y contaba con una partida presupuestaria de 1,2 millones en las cuentas de la capital y un millón de euros entre 2024 y 25 en las del Instituto de Deporte y Actividad Física", recuerda.

No obstante, critica que "durante el 2025 no se ha ejecutado ningún trabajo en ese espacio" y el Plan de Infraestructuras Deportivas de Navarra 2026-2029, presentado este viernes por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, "ha confirmado el temor de que el proyecto queda aparcado". De esta manera, "se traslada el posible inicio de las obras a una horquilla entre 2027 y 2029, un espacio temporal que excede ya de esta legislatura y, por tanto, de los actuales gobiernos foral y municipal", destacan en una nota de prensa desde la Federación.

A este respecto, han señalado que la necesidad de un campo de rugby público "era una de las principales detectadas por el diagnóstico de infraestructuras deportivas realizado la pasada legislatura". Sin embargo, "se han llevado a cabo otros proyectos que tenían menos prioridad en ese diagnóstico". "El rugby navarro no exige estar por encima de las necesidades más urgentes de otros deportes, pero la realidad es que la ausencia de infraestructuras para la práctica de nuestro deporte lleva más de dos décadas siendo el principal freno a su desarrollo", han lamentado.

Según advierten, la situación es "especialmente complicada" en Pamplona en la que entre los dos clubes radicados en la capital -La Única e Iruña- "suman más de 500 licencias deportivas, la gran mayoría de ellas de menores de edad". Actualmente, estos clubes utilizan las instalaciones de la UPNA, "donde entrenan y juegan sus partidos los casi 400 deportistas de La Única y la Universidad de Navarra, donde entrenan los del Iruña. Este último club juega sus partidos también en la UPNA ya que el recinto de la UN es de arena".

"En el caso de la UPNA existe un protocolo de colaboración con el INDAF y la FNR que da cierta estabilidad a su uso. Pero en el caso de la UN depende de la buena voluntad de este centro universitario privado para seguir utilizando ese recinto", han explicado, para resaltar que actualmente ambos recintos "están en su ocupación máxima" y, en el caso de la UPNA, el cesped "requiere intensos trabajos de mantenimiento para poder ser homologado para la disputa de encuentros de División de Honor, categoría en la que se encuentra el primer equipo masculino de La Única".

Para la Federación Navarra de Rugby, el presupuesto contemplado este año para mejorar el campo, de 500.000 euros, es "claramente insuficiente para la instalación de hierba artificial que permitiría el uso que se da actualmente al campo sin comprometer su homologación". "En el caso de que la inspección anual de la RFER no homologara el campo, La Única no tendría ningún campo en Navarra homologado para disputar sus encuentros", ha advertido.

La Federación ha expresado su "decepción" por "la demora de este proyecto y la falta de voluntad política para cumplir un compromiso para el que se había consignado un presupuesto muy relevante que ahora se pierde" y ha lamentado que "la ilusión que había generado en deportistas y clubes ahora se torne en tristeza y decepción".