Feijóo no se pronuncia sobre la situación del PPN y dice que "la única crisis política en Navarra es con Koldo y Cerdán"

FONTELLAS 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este martes sobre las discrepancias dentro del Partido Popular de Navarra que "aquí la única crisis, desde el punto de vista político en Navarra, es la crisis del señor Koldo y del señor Cerdán" y "la relación del señor Koldo y del señor Cerdán con la presidenta de la Comunidad de Navarra".

Según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una visita a una empresa en Fontellas, "esto es una crisis en Navarra, que trasciende a Navarra y que se conoce en toda España". "Pensar que hay crisis en otros partidos porque no quieres ver el problema que tienes en casa me parece que es una técnica bastante ingenua en la que no voy a caer", ha afirmado.

El presidente del PP ha lamentado "profundamente" que "algunos navarros estén en el ojo del huracán de una crisis política sin precedentes que afecta al Gobierno de España". "Pensar que esto se puede trasladar a otros partidos políticos me parece que es una técnica bastante burda", ha opinado.

"Si hay una crisis política hoy en Navarra es la crisis del Partido Socialista con el señor Koldo y el señor Cerdán", ha manifestado Núñez Feijóo, que ha añadido que "hasta hace muy poco se decía que con Bildu no pactaremos en ningún lugar; hoy Bildu gobierna en Navarra con el Partido Socialista". "Estas son las crisis reales, las crisis que afectan a la gente, lo demás le puedo asegurar que ni me preocupa ni me ocupa", ha sentenciado.

Feijóo ha asegurado en relación con sus menciones a Chivite y a Koldo García y Santos Cerdán, que él no insinúa "nada". "Yo he dicho que el señor Koldo y el señor Cerdán son miembros del Partido Socialista de Navarra y que la presidenta de Navarra, con la que no tengo ninguna insinuación que hacer, no tengo ninguna información al respecto, es la presidenta del Partido Socialista de Navarra. Por tanto, si hay una crisis, la crisis la tienen que contestar el señor Koldo, el señor Cerdán y la señora Chivite, no yo. No formo parte del Partido Socialista de Navarra", ha señalado.