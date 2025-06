Feijóo visita este martes Navarra y Alzórriz se ofrece a hacerle de "guía turístico" para mostrarle inversiones

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará este martes a la Ribera de Navarra para visitar una empresa del sector agrícola y participar en una comida con afiliados del PP.

El presidente del PPN y portavoz en el Parlamento de Navarra, Javier García, ha afirmado en declaraciones a los medios, al término de la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, que Feijóo "vuelve a Navarra con el interés de conocer y volver a coger el pulso de Navarra, de los navarros y, sobre todo, para tener un 'feedback' de que los navarros le digan qué es lo que Navarra necesita y qué es lo que Navarra quiere, ante un Gobierno que no tiene rumbo y que está envuelto en diferentes escándalos y sometido a la hoja de ruta del independentismo".

García ha asegurado que Feijóo "se interesará por cuestiones de interés de la Comunidad foral de Navarra y, sobre todo, de un sector fundamental en la Ribera de Navarra".

El presidente del PPN ha defendido que "los navarros y el conjunto de los españoles merecemos y necesitamos una alternativa al desastre del desgobierno del señor Sánchez y eso solo pasa por una única persona capaz de poner un buen camino a nuestro país, que es Alberto Núñez Feijóo".

Por su parte, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "el señor Feijóo ha elegido un mal día para venir a Navarra mañana porque le vamos a recibir como recibimos los navarros, con buenas noticias, con buenas noticias de empleabilidad". "Yo creo que vendrá no a traer el lodo y el barro de Madrid, sino a darnos explicaciones de por qué votó en contra de la modificación de la Lorafna, de la ley más importante para los navarros y navarras, por qué votó antiforalismo, por qué votó contra Navarra y qué es lo que va a hacer para mejorar nuestra tierra más allá de extender o intentar extender el barro", ha planteado.

Alzórriz se ha ofrecido como "guía turístico al señor Feijóo". "Yo estaría encantado de darle una vuelta por Navarra. Habrá poca gente en su comida, porque el Partido Popular son cuatro y el del tambor. Yo creo que lo que deberían hacer es intentar buscar soluciones a sus problemas internos y como somos la Comunidad con menos paro de toda España, no tendrá mucha gente en esa comida", ha señalado.

En todo caso, el portavoz socialista ha insistido en que como "guía turístico" daría a Feijóo un paseo "por esas obras del tren de altas prestaciones que ellos no hicieron y que el Gobierno de Pedro Sánchez, con Santos Cerdán a su lado, ha traído para Navarra, más de 500 millones ejecutados". "Le puedo llevar también a ver la finalización de la ampliación de la primera fase del Canal, que ellos tampoco hicieron. Le puedo llevar también a ver los túneles de Belate, que ellos dejaron sin hacer, pese a que había una orden de Europa para cerrarlos si no se modificaban. Le puedo llevar a las obras de la N-121-A para que vea esa mejora del 2 más 1 y que ha provocado que no haya accidentes mortales en el último año", ha indicado.

Así, ha destacado que "le podemos llevar a ver muchas cosas y que disfrute la Comunidad con mejor calidad de vida de toda España". "Todo eso y mucho más le puedo ofrecer al señor Feijóo para que su estancia en Navarra sea provechosa y positiva", ha señalado.