La Feria del libro Antiguo y de Ocasión de Pamplona vuelve a la Plaza del Castillo del 13 al 28 de septiembre

Cartel de la Feria del libro Antiguo y de Ocasión de Pamplona. - LIBRERÍA IRATXE

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Del 13 al 28 de septiembre se celebrará una nueva edición de la Feria del libro Antiguo y de Ocasión, organizada por las librerías Iratxe y El Bibliófil. El horario será de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas, pudiéndose alargar los sábados y domingos. La Plaza del Castillo acogerá tres pabellones donde 14 librerías ofrecerán sus libros antiguos, usados, agotados, de ocasión y facsímiles.

"Se podrán encontrar artículos desde 3 y 5 euros hasta primeras ediciones de miles de euros. Rarezas, libros de cabecera, clásicos o novelas de otra época son algunos de los tipos de libros que podrá adquirir el público", destacan los organizadores de la Feria en una nota de prensa.

Este 2025 participan las librerías navarras: Librería Iratxe, Mintzoa Argitaletxea, Yalt, Libros con Historia Y El Bibliófilo. Además contará con las librerías vecinas: Librería Sardá, Paraíso Lector, Lorca Libros, Librería Caracuel, Librería El Velo de Isis, Eurolibro Bilbao, Librería Maxtor, Madrid Books y Cajón de Sastre.